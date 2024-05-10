realme gt neo 6 سعر ومواصفات.. مفاجأة غير متوقعة

أطلقت شركة ريلمي Realme الصينية، رسميا أحدث هواتفها الذكية، Realme GT Neo 6 SE، إذ يقدم قائمة مواصفات قوية على رأسها معالج قوي وشاشة مميزة وشحن خارق فائق السرعة، ويبحث الرواد عن مواصفات وسعر Realme GT Neo 6 SE، المقرر طرحه الأيام المقبلة، للمقارنه بينه وبين الموجودة بالأسواق من الهواتف المشابهة.

مواصفات Realme GT Neo 6 SE

وبحسب ما ذكره موقع «gizmochina» وموقع Realme، يتميز هاتف ريلمي الجديد Realme GT Neo 6 SE، بعدة مواصفات.

شاشة Realme GT Neo 6 SE

شاشة منحنية كبيرة من نوع LTPO OLED، يبلغ قياسها 6.78 بوصة، بدقة 1264 × 2780 بكسل

تدعم شاشة هاتف Realme GT Neo 6 SE، معدل تحديث سلس يبلغ 120 هرتز مع تقنية 8T LTPO، ومعدل أخذ عينات اللمس يبلغ 2500 هرتز للحصول على استجابة دقيقة.

تم تصميم الشاشة بواسطة شركة BOE، والتي تتميز بـ لوحة مصنوعة من مادة الإنارة S1

تحقق شاشة Realme GT Neo 6 SE، ذروة سطوع تبلغ 6000 شمعة في المتر المربع، كما أنها تتميز بنظام تعتيم PWM عالي التردد يبلغ 2160 هرتز.

تتميز الشاشة بكونها محمية بطبقة حماية من زجاج Gorilla Glass Victus 2.

مميزات ذاكرة الهاتف

يحتوي هاتف Realme GT Neo 6 SE، على معالج كوالكوم الجديد Snapdragon 7+ Gen 3، إلى جانب نظام كبير لتبديد الحرارة بمساحة 10014 مم² لإدارة الحرارة بكفاءة، ويقترن المعالج مع ذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 أو 12 أو 16 جيجابايت، متصلة بذاكرة تخزين داخلية بسعة 256 أو 512 جيجابايت

كاميرا Realme GT Neo 6 SE

يحتوي الجزء الخلفي من هاتف ريلمي Realme GT Neo 6 SE، على نظام كاميرا مميز بمستشعر رئيسي من نوع Sony IMX882 بدقة 50 ميجابكسل، يدعم تقنية تثبيت الصورة البصري OIS، مصحوبا بعدسة فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابكسل تضم مستشعرSony IMX355، إلى جانب كاميرا أمامية مميزة بمستشعر Sony IMX615 بدقة 32 ميجابكسل لالتقاط صور السيلفي.

بطارية Realme GT Neo 6 SE

تأتي بطارية Realme GT Neo 6 SE بسعة 5500 مللي أمبير، وتدعم الشحن السلكي السريع وفقا لمعيار SuperVOOC بقدرة 100 وات، والذي يشحن البطارية بنسبة 50% خلال 12 دقيقة فقط .

دعم الذكاء الاصطناعي

يأتي هاتف Realme GT Neo 6 SE، بمساعد Xiaobu الجديد الذي يوفر ميزات مدعومة بالذكاء الاصطناعي مثل الترجمة عبر الإنترنت وإنشاء محتوى الذكاء الاصطناعي وتلخيص المقالات وملخصات المكالمات.

زود هاتف Realme GT Neo 6 SE، بتقنية Greenfield AI الجديدة لحماية العين المدعومة بالذكاء الاصطناعي مع تقنية حماية العين للألعاب AI.

مميزات الألعاب

يتميز جهاز GT Neo 6 SE بوضع GT 5.0 لتحسين أداء الألعاب، وGeek Performance Panel 2.0 لمراقبة أداء النظام، وميزات تحسين الذاكرة الخاصة باللعبة.

مميزات إضافية لهاتف Realme GT Neo 6 SE

يأتي هاتف Realme GT Neo 6 SE مزودا بميزات إضافية مثل:

- مستشعر الأشعة الحمراء IR Blaster.

- محرك خطي على المحور X للتعليقات اللمسية.

- تقنية NFC الشاملة للمدفوعات والاتصال.

- نظام تحديد المواقع العالمي GPS مزدوج التردد.

- مقاوم للماء والغبار وفقت لمعيار IP65.

- مستشعر بصمة الإصبع داخل الشاشة، ومكبرات صوت استريو.

- يعمل الهاتف مع واجهة ريلمي Realme UI 5 المستندة على نظام التشغيل أندرويد 14.

- يدعم الجهاز شبكة 5G وأحدث تقنيات البلوتوث.

- يوفر معايير صوتية عالية مع شهادة Hi-Res وتأثيرات الصوت OReality Audio المكملة بميكروفونين لالتقاط صوت واضح.

سعر Realme GT Neo 6 SE

من المقرر أن يتوفر Realme GT Neo 6، بسعر يبدأ 290 دولار، أي ما يعادل 13.7450 جنيه مصري، على أن يكون متاحًا للشراء بدءًا من 15 مايو الجاري.

ويتوفر هاتف ريلمي Realme GT Neo 6، باللون الأخضر والأرجواني والفضي.