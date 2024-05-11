حظك اليوم برج الثور السبت 11-5-2024 مهنيا وعاطفيا

مولود برج الثور إنسان حساس في ردود فعله تجاه المواقف التي يتعرض لها، إذ يمتلك الكثير من العطاء والحنان يقدمه للآخرين، هادئ الطباع، إنسان كريم صادق لا يحب النفاق والتجمل لخداع الآخرين فهو صادق يتصرف ويتحدث عما بداخله بصراحة.

وفيما يلي نعرض توقعات حظك اليوم لمواليد برج الثور السبت الموافق 11 مايو على الصعيد المهني والعاطفي والصحي، وفق موقع الأبراج اليومية.

برج الثور اليوم مهنيا

تصل لهدفك، لكن هناك بعض المعوقات البسيطة التي قد تقف أمامك حاول أن تتغلب عليها سريعا، وذلك وفق حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني.

برج الثور اليوم عاطفيا

اخرج مع شريك حياتك فى رحلة خارج حدود فكره وتوقعاته بالسفر لبدة بعيدة نائية لكي تكون فرصة لكما لتصفيان ذهنيكما من كل الموضوعات التى تعكر صفو حياتكما.

برج الثور اليوم على الصعيد الصحي

التزم بنظام غذائى جديد، اذهب إلى طبيب تغذية يساعدك فى ذلك.