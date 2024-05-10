حظك اليوم برج الحوت الجمعة 10-5-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي
كتب:
صفية النجار
12:02 ص | الجمعة 10 مايو 2024
حظك اليوم برج الحوت
يتمز برج الحوت بأنه برج مائي ومواليده شديدو الرومانسية والحساسية ويحبون كل ما هو عاطفي ويميلون إلى التواجد في دوائرهم المألوفة ومنطقتهم الآمنة ولا يحبون كثيرًا أن يغيروا روتين حياتهم، كما يشتهرون بقدراتهم الإبداعية وميلهم إلى الفنون وكل ما يمت إلى البساطة والبعد عن التعقيدات.
ومن مشاهير برج الحوت النجمة يسرا والفنانة دينا الشربيني، وأول رئيس للولايات المتحدة جورج واشنطن، وتقدم «الوطن» عبر السطور التالية، حظك اليوم برج الحوت الجمعة 10-5-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقا لموقع الأبراج.
حظك اليوم برج الحوت اليوم مهنيا
على الرغم من أن الظروف السيئة محيطة بك، إلا أنك تحاول تجاوز هذه العقبات، وتخبرك الأفلاك يا برج الحوت أن زملاءك يحاولون أن يعيدوك إلى الخلف، فلا تدع لهم فرصة لذلك، وانجز جميع المهام المطلوبة منك.
حظك اليوم برج الحوت اليوم عاطفيا
وعلى الصعيد العاطفي، تحاول أن تسيطر على علاقتك بالحبيب يا برج الحوت، خصوصاً أنه في الفترة الماضية، مرت علاقتكما بالكثير من الأزمات التي كانت سبباً في وقوع الكثير من الخلافات بينكما.