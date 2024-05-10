يتمز برج الحوت بأنه برج مائي ومواليده شديدو الرومانسية والحساسية ويحبون كل ما هو عاطفي ويميلون إلى التواجد في دوائرهم المألوفة ومنطقتهم الآمنة ولا يحبون كثيرًا أن يغيروا روتين حياتهم، كما يشتهرون بقدراتهم الإبداعية وميلهم إلى الفنون وكل ما يمت إلى البساطة والبعد عن التعقيدات.

ومن مشاهير برج الحوت النجمة يسرا والفنانة دينا الشربيني، وأول رئيس للولايات المتحدة جورج واشنطن، وتقدم «الوطن» عبر السطور التالية، حظك اليوم برج الحوت الجمعة 10-5-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقا لموقع الأبراج.

حظك اليوم برج الحوت اليوم مهنيا

على الرغم من أن الظروف السيئة محيطة بك، إلا أنك تحاول تجاوز هذه العقبات، وتخبرك الأفلاك يا برج الحوت أن زملاءك يحاولون أن يعيدوك إلى الخلف، فلا تدع لهم فرصة لذلك، وانجز جميع المهام المطلوبة منك.

حظك اليوم برج الحوت اليوم عاطفيا

وعلى الصعيد العاطفي، تحاول أن تسيطر على علاقتك بالحبيب يا برج الحوت، خصوصاً أنه في الفترة الماضية، مرت علاقتكما بالكثير من الأزمات التي كانت سبباً في وقوع الكثير من الخلافات بينكما.