يتميز برج الدلو بعقلية تجارية قادرة على التخطيط والإبداع والإصرار والطموح، ولديه شخصية مستقلة تميل إلى التفرد والتميز، ويجمع بين الكثير من التناقضات فرغم حاجته للانعزال وحب الوحدة إلا إنه اجتماعي قادرون على كسب الأصدقاء والتواصل بحرفية، كما أنه ورغم عقليته التجارية إلا إنه لا يجيدون التفاوض.

ومن مشاهير برج الدلو الفنان فاروق الفيشاوي والرئيس الأمريكي الراحل إبراهام لينكون، والمذيعة الأمريكية أوبرا وينفري، والمغنية باريس هيلتون، وتقدم «الوطن» عبر السطور التالية حظك اليوم برج الدلو الجمعة 10-5-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقا لموقع الأبراج.

حظك اليوم برج الدلو مهنيا

تنصحك الأفلاك يا برج الدلو أنه سيكون بحسن التواصل مع الزملاء واستخدام هذه المهارة بحكمة، حيث أن عملك يرتفع إلى أعلى المستويات، قد يطلب منك وضع تنبؤات لحالة البيع والمشاركة في المستقبل، ستساعدك قدرتك البديهية في هذا الأمر.

حظك اليوم برج الدلو عاطفيا

وعلى الصعيد العاطفي، فهذا هو يوم إجراء اتصالات جديدة وسوف تنغمس في دوامة من الأنشطة الاجتماعية التي تجعلك على اتصال بأصدقاء أو شركاء جدد، لذا احرص على عدم تجاهل الأشخاص المقربين منك أثناء سعيك لعلاقات جديدة.