«مصر أكتوبر» تثمن تحذير السيسي وجوتيريش من عواقب العمليات العسكرية في رفح الفلسطينية

أكدت الدكتورة جيهان مديح، رئيس حزب مصر أكتوبر، أن مكالمة الرئيس عبد الفتاح السيسي والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، تأتي في وقت حرج من عمر الأزمة في قطاع غزة الذي يتعرض لعدوان غاشم ودموي من الاحتلال الإسرائيلي، وإصرار حكومة نتنياهو على اقتحام رفح الفلسطينية، ما ينذر بكوارث إنسانية لا تحمد عقباها.

عواقب كارثية لاقتحام رفح الفلسطينية

وثمنت رئيس حزب مصر أكتوبر في تصريحات لها اليوم، توافق الرئيس السيسي وجوتيريش على التحذير من العواقب الإنسانية الهائلة للعمليات العسكرية الإسرائيلية في مدينة رفح الفلسطينية، التي تمثل عائقا خطيرا أمام انتظام عمليات خروج الجرحى والمرضى لتلقي العلاج ودخول المساعدات الإنسانية والإغاثية.

وأوضحت أن الاتصال شهد التشديد على ضرورة العمل على ضمان حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره عبر إنفاذ الاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة، وفقاً لقرارات الشرعية الدولية، وذلك للحيلولة دون تفاقم الصراع، وإرساءً للاستقرار والتعايش بين شعوب المنطقة، وهو ما يتفق مع محددات السياسة المصرية في القضية الفلسطينية وتأكيد على موقفها التاريخي والثابت لدعم الشعب الشقيق.

دعم القضية الفلسطينية

وأشارت رئيس حزب مصر أكتوبر إلى أن الرئيس السيسي نجح منذ بدء الأزمة في خلق رأي عام دولي داعم للقضية الفلسطينية ضد العدوان الإسرائيلي على غزة، وتأكيد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، فضلا عن مواقفه التي تدعو للفخر والاعتزاز وتتمثل في رفض تصفية القضية وإنفاذ أكبر قدر من المساعدات إلى غزة، مطالبة بتضافر الجهود الدولية لإنجاح مساعي الوساطة الحالية، سعياً لتحقيق انفراجة لهذا الوضع المتأزم وتجنباً لتوسيع دائرة الصراع.