عضو التحالف الوطني: قافلة من 106 شاحنات تنتظر دخول معبر رفح (فيديو)

كشف مصطفى زمزم، عضو مجلس أمناء التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، عن تفاصيل القافلة الثامنة للتحالف الوطني التي تنتظر الدخول، وذلك خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «اليوم»، المذاع على قناة «DMC».

وقال «زمزم»، إن القافلة مكونة من 106 شاحنات، مشيرًا الى أنه على مدار الشهور الماضية ومنذ بداية الأحداث فى قطاع غزة، فإن هناك ما يقرب من 2619 شاحنة بما يقرب من أكثر من 54 ألف طن من المواد الإغاثية والمواد الطبية والملابس والبطاطين والأغذية، وإيضًا إحتياجات الأطفال من الألبان، وكل ما يلزمهم من المواد الإغاثية والإنسانية.

وتابع: «تقديرًا ما يقرب من 100 مليون من مساهمات أعضاء التحالف الوطني للعمل الأهلى التنموي بعد توجيه الرئيس السيسي بأمانة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بتلبية الإحتياجات، ودراسة كافة الإحتياجات بشكل دوري، ونستعد للقافلة القادمة من الآن».

القافلة الثامنة من التحالف الوطني

وأكمل: «القافلة الثامنة مكونة من 106 شاحنات تحتوى على كل ما يلزم من الإحتياجات الدورية من البطاطين والملابس والخيام والأغذية والألبان، ومنهم 20 من الشاحنات عبارة عن مياة، ونوفر أدوية ومستلزمات طبية التى تحتاجها بعض المستشفيات الميدانية الموجودة، ونحاول دراسة ذلك باستمرار مع الجانب الفلسطيني حتى نوفر الاحتياجات الضرورية، وتكون هناك أولوية لبعض المساعدات في كل قافلة».