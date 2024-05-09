انتخاب النائب محمد الجارحي عضوا بمجلس أمناء التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي

انتخبت الجمعية العامة للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، النائب محمد الجارحي عضواً بمجلس أمناء التحالف، خلال انعقاد الجمعية العامة للتحالف بكامل هيئات وكيانات مؤسسات التحالف.

التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي

وأعرب النائب محمد الجارحي، الرئيس التنفيذي والأمين العام لمؤسسة الجارحي عضو الجمعية العامة للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، عن سعادته لانتخابه عضواً بمجلس الأمناء، موجهاً الشكر والتقدير لأعضاء الجمعية العامة للتحالف لثقتهم، متعهداً بالعمل المستمر لتعزيز الدور التنموي والخيري للتحالف، مباركاً لمصر والمصريين بدء الاكتمال المؤسسي للتحالف وهيئاته، مقدماً الشكر للرئيس السيسي لدعمه المستمر ورعايته للتحالف الوطني ومؤسساته، معبراً عن تقديره لجهود اللجنة المؤقتة وما بذلته من جهود حتى انتخاب مجلس الأمناء.

واعتبر "الجارحي"، أن انتخاب مجلس أمناء التحالف خلال اجتماع الجمعية العامة التى ضمت 36 مؤسسة وهيئة وكيانا عاما وأهليا وخاصا تعد خطوة محورية وبداية حقيقية لكيان أهلى تنموي كبير، كما أنه سيعزز من مستوى التنسيق والشراكة بين كافة المؤسسات لتنفيذ الجهود التنموية والخيرية. وعبر الجارحي عن سعادته لكون مؤسسة الجارحي عضواً في هذا الكيان الوطني.

التنمية الاجتماعية

وأشار إلى أن التحالف الوطني منذ إنطلاقه ولد كبيراً وأصبح له قانون خاص ينظمه وهو القانون رقم 171 لسنة 2023 لتنظيم أعماله باعتباره تحالف غير هادف للربح وله الشخصية الاعتبارية، ويتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري؛ لتعبئة الجهود الفردية والجماعية وتنقية توحيد بيانات المستفيدين؛ بما يساهم فى تحقيق مزيد من التنمية الاجتماعية والاقتصادية ووصول الدعم المجتمعي والإنساني لمستحقيه بشكل محوكم.