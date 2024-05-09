عضو «التحالف الوطني»: قدمنا 70% من المساعدات التي دخلت غزة

أكد محمود فؤاد، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، أن التحالف تواجد أمام معبر رفح بقوافل تضم أدوية ومستلزمات طبية ومياه وكل سبل ومستلزمات الإعاشة بالتنسيق مع الهلال الأحمر، منذ بداية الأزمة في غزة، ومستمر في إرسال قوافل مجمعة منذ 10 أكتوبر الماضي.

تعاون أجهزة الدولة مع التحالف الوطني

وشدد «فؤاد»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية دينا عصمت، ببرنامج «اليوم»، المُذاع عبر شاشة «دي أم سي»، على أن قوافل «التحالف الوطني» تمثل 70% من المساعدات التي دخلت قطاع غزة، مؤكدًا أن الدولة المصرية من خلال مؤسساتها أدخلت 82% مساعدات لقطاع غزة، والباقي من مؤسسات دولية ودول عديدة، منوهًا بأن أجهزة الدولة تتعاون مع التحالف الوطني في تيسير دخول المساعدات بداية من التحرك وحتى الوصول أمام معبر رفح البري.

وأشار عضو التحالف، إلى أن الشاحنات تدخل قطاع غزة بتنظيم معين طبقًا لاحتياج الشعب الفلسطيني، موضحًا أن الإسعاف الفلسطيني هو المسئول عن توزيع المساعدات على الشعب الفلسطيني بعد مرور المساعدات من معبر رفح.