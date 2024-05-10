إصابة جنود إسرائيليين هاجمتهم الدبابير في غزة.. حتى الحشرات تدافع عن أرضها

أثناء وجود مجموعة من جنود الاحتلال الإسرائيلي في جنوب غزة الفلسطينية، قامت آلية عسكرية إسرائيلية بدهس «عش دبابير»، مما جعل أسراب الدبابير تنقض على جنود الاحتلال الإسرائيلي، وتصيب 12 جنديًا، انتقامًا من دهس عشهم.

جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن عن إصابة 12 جنديا، إثر هجوم أسراب من الدبابير على الجنود، بعد أن دهست آلية عسكرية إسرائيلية عشّها في جنوب قطاع غزة، وتم نقلهم من كتائب المدرعات وجفعاتي إلى مستشفى شيبا لإنقاذ حياتهم، بعد أن أصابتهم لسعات الدبابير الخطيرة، أثناء وجودهم بالمنطقة العازلة على حدود غزة، بالقرب من «كيبوتس نيريم».

وأدت لسعات الدبابير إلى نقل بعض جنود الاحتلال الإسرائيلي إلى المستشفى، من أجل تلقى العلاج، وأعلن مصدر بجيش الاحتلال الإسرائيلي أن هناك 11 جنديًا حالتهم طفيفة، أما الجندي الآخر إصابته متوسطة.

تفشي السعال الديكي في إسرائيل

وفي وقت سابق كانت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية، قد نشرت عن ارتفاع كبير في عدد مرضى السعال الديكي بدولة الاحتلال الإسرائيلي، نقلاً عن بيانات وزارة الصحة الإسرائيلية، وذلك رغم توافر اللقاحات اللازمة لمنع تفشي المرض.

خطورة على الرضع والصغار

وزادت معدلات الإصابة بالسعال الديكي، لدرجة أن البعض وصف الانتشار بـ«النفشي»، وهو عبارة عن مرض تنفسي شديد العدوى، يحدث نتيجة بكتيريا «السعال الديكي»، ويشكل خطورة على الرضع والأطفال الصغار.