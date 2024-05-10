أسباب تعطي للزوج الحق في طلب تخفيض نفقة الصغير.. تعرف عليها

تمتلئ المحاكم بالعديد من قضايا الأسرة خصوصاً القضايا تلك المتعلقة بالنفقة بأنواعها، وفي السطور التالية الحالات التي يجوز فيها للأب تخفيض النفقة الزوجية أو إلغاؤها.

متى يستطيع الزوج تخفيض النفقة؟

قال أيمن محفوظ المحامي، إنه يجوز للزوج تخفيض النفقة أيا كان نوعها، إذا توافرت عدة شروط بعد الحكم بمبلغ النفقة الذي لا يستطيع الزوج الوفاء به، ومنها «إذا كان موظفا ثم خرج على المعاش، أو كان صاحب أعمال وتعسر وقام بإغلاقها، أو كان تاجرًا وخسر تجارته وبالتالي يقل دخله، مشيراً إلى أن المعيار في كل الأحوال في تقدير النفقة مدى يسار أو عسر الزوج مالياً».

دعوى لوقف النفقة

وأوضح المحامي، أن للأب أن يقيم دعوى تسمى بكف النفقة أو إيقافها وذلك في حال بلوغ الصغير أقصى سن الحضانة 15 سنة، وإذا تم زواج الابنة يحق للأب رفع دعوى كف النفقة، وكذلك إذا كان الابن قادرا على الكسب يحق للأب رفع دعوى كف نفقة.