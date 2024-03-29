تفاصيل المعاش المبكر لمواليد الثمانينات.. اعرف الشروط

فتحت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، باب المعاش المبكر لمواليد الثمانينات، للخروج من الخدمة واستحقاق المعاش قبل بلوغ السن القانونية للتقاعد عن العمل عند 60 عامًا.

المعاش المبكر لمواليد الثمانينات

ويسمح لأي عامل مؤمن عليه الخروج على المعاش المبكر لمواليد الثمانينات، إذا كان قد بدأ التأمين في سن الـ18 عامًا، وهو السن القانونية للتأمين الاجتماعي، إذ يكون مستوفيًا شروط المعاش المبكر بمضي 20 سنة على المدة التأمينية الفعلية عليه.

ويستطيع العامل المؤمن عليه التقدم بطلب للخروج على المعاش المبكر، إذا كان مستوفيًا لشروط قانون التأمينات رقم 148 لسنة 2019.

وترصد «الوطن» خلال هذا التقرير شروط المعاش المبكر لمواليد الثمانينات، وجاءت كالتالي:

1- أن تكون مدة الاشتراك التأميني هي مدة تأمينية فعلية تعطي الحق في معاش لا يقل عن 50% من أجر التسوية، وهو متوسط الأجر التأميني للمؤمن عليه طوال مدة خدمته.

2- أن تكون مدة الاشتراك التأميني عند طلب الخروج على المعاش المبكر 20 سنة أي «240 شهراً» كاملة قبل 2025، وتزيد لمدة 25 سنة أي «300 شهر» كاملة مدة تأمينية فعلية بدءًا من يناير 2025، وهو توقيت مرمر 5 سنوات على تطبيق قانون التأمينات، مع توافر باقي شروط الاستحقاق، والتي تتمثل في:

- تقديم طلب الصرف.

- انتهاء الخدمة من غير بلوغ السن أو الوفاة أو العجز.

- عدم صرف تعويض الدفعة الواحدة.