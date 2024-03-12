حالات يحق للأب فيها الحصول على حضانة أبنائه.. اعرفها

يحتوي قانون الأحوال الشخصية على العديد من البنود والقواعد، التي تأتي من أجل الحفاظ على سلامة المجتمع، وتنظيم شكل العلاقة بين الرجل والمرأة في حالة الطلاق، مما يضمن حقوق الأطفال والحفاظ على أحوالهم، ومن الأمور التي تهم العديد من المواطنين هي مسألة حضانة الأطفال.

حضانة الأطفال في قانون الأحوال الشخصية

قالت دينا المقدم، المستشار القانوني، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إن مرتبة الأب في الحضانة هي الرابعة، وقبل التعديلات التي وردت على القانون كان الأب في المرتبة الـ16، كما أن هناك حالات حددها القانون تؤدي إلى سقوط الحضانة عن الأم وتنتقل للأب.

وأوضحت أن سقوط الحضانة عن الأم وانتقالها للأب يتم من خلال توافر عدد من الشروط، أولها تعاطي الأم للمواد المخدرة أو الكحول، وعلى الأب في هذه الحالة أن يقدم ما يثبت ذلك، ولفتت الخبيرة القانونية أنه من الأمور التي تؤدي لسقوط الحضانة عن الأم هي أن تمتنع عن تنفيذ حكم الرؤية بغير عذر، حينها تسقط بشكل مؤقت وتنتقل لمن يليها في الترتيب.

تخيير الأبناء

وأشارت الخبير القانوني إلى أن زواج الأم أحد الأسباب التي تؤدي إلى نقل الحضانة منها، فإذا تزوجت يكون للأب الحق أن ينقل الحضانة إلى جدة الأطفال من ناحية الأم، وإن لم توجد فتنقل لوالدة الأب ثم أخت الأم ثم أخت الأب، ومن الحالات التي تؤدي لسقوط الحضانة هي سفر الأم الحاضنة بالأولاد بهدف منع الأب من رؤية أبنائه.

وقالت الخبير القانوني، إن سن الحضانة ينتهي عندما يبلغ الذكر 15 عاما، أما الأنثى حين تتزوج، وعند هذه المرحلة من عمر الأبناء، يحق للزوج أن يطلب من المحكمة أن تخير الأبناء بين البقاء مع الأب أو الأم.