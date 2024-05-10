حماس: رفض إسرائيل لمقترح الوسطاء أعاد الأمور إلى المربع الأول

قالت حركة حماس إنها ستُجري مشاورات مع قيادات الفصائل الفلسطينية من أجل إعادة النظر في استراتيجية التفاوض، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل.

وتابعت الحركة: «تعاملنا بكل مسؤولية وإيجابية مع جهود الوسطاء وأبدينا ما يلزم من مرونة لتسهيل الوصول لاتفاق يحقق وقف إطلاق النار بشكل دائم».

وأكدت حماس أن رفض إسرائيل لمقترح الوسطاء من خلال ما وضعته من تعديلات عليه أعاد الأمور إلى المربع الأول.