حماس: رفض إسرائيل لمقترح الوسطاء أعاد الأمور إلى المربع الأول
كتب:
محمد عزالدين
07:50 م | الجمعة 10 مايو 2024
الأوضاع في غزة
قالت حركة حماس إنها ستُجري مشاورات مع قيادات الفصائل الفلسطينية من أجل إعادة النظر في استراتيجية التفاوض، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل.
وتابعت الحركة: «تعاملنا بكل مسؤولية وإيجابية مع جهود الوسطاء وأبدينا ما يلزم من مرونة لتسهيل الوصول لاتفاق يحقق وقف إطلاق النار بشكل دائم».
وأكدت حماس أن رفض إسرائيل لمقترح الوسطاء من خلال ما وضعته من تعديلات عليه أعاد الأمور إلى المربع الأول.