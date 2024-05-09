«الأمم المتحدة» تصوت غدا على مشروع قرار يعترف بفلسطين دولة كاملة العضوية

تصوت الجمعية العامة للأمم المتحدة،غداً، على مشروع قرار جديد يطالب بالاعتراف بفلسطين دولة كاملة العضوية أسوة ببقية دول العالم، ويجرى التصويت على مشروع القرار فى الجمعية العامة للأمم المتحدة المكونة من 193 عضواً، الساعة العاشرة صباحاً بتوقيت نيويورك، وسيكون بمثابة مسح عالمى لمدى الدعم الذى يحظى به طلب فلسطين العضوية الكاملة فى المنظمة الدولية.

«الخارجية الفلسطينية»: تمرير القرار يحتاج إلى تصويت ثلثى أعضاء «الجمعية العامة».. وصدوره يعزز مكانة دولتنا القانونية فى الأمم المتحدة والمنظمات والهيئات التابعة لها

وقال عمر عوض الله، مساعد وزير الخارجية الفلسطينى للأمم المتحدة ومنظماتها المتخصصة، إن فلسطين تستوفى شروط قبول عضوية الدول التى نصت عليها المادة (4) من ميثاق الأمم المتحدة، وأضاف «عوض الله» لوكالة الأنباء الفلسطينية، «وفا»، أن تمرير القرار يحتاج إلى تصويت ثلثى أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة، وسيكون بمثابة إعلان أهلية فلسطين لتكون دولة كاملة العضوية، ما من شأنه تعزيز مكانتها القانونية فى الأمم المتحدة والمنظمات والهيئات التابعة لها، وبيّن أن اعتراف الجمعية العامة بفلسطين كدولة كاملة العضوية، يمكّنها من الجلوس بين الدول الأعضاء بحسب الأبجدية، كما سيكون لها الحق فى الحديث عن أى موضوع مدرج على أجندة الأمم المتحدة، وأن تتحدث باسم أى مجموعات دولية، وتقدم مشروعات قرارات باسمها.

وأكد أن لفلسطين الحق فى الحصول على العضوية الكاملة وتقرير المصير، مشيراً إلى أن 144 دولة تعترف بها، وأنها تقوم بكل واجباتها ومسئولياتها فى المؤسسات التابعة للأمم المتحدة، وأوفت بكامل الالتزامات المطلوبة منها لنيل العضوية الكاملة.

وشدد «عوض الله» على أهمية القرار المرتقب فى تعبئة المجتمع الدولى وحثه على المضى قدماً فى تطبيق حل الدولتين، من خلال إنهاء الاحتلال الإسرائيلى فوراً، استناداً إلى قواعد القانون الدولى والمرجعيات المتفق عليها، كما يشجع الدول التى لم تعترف بدولة فلسطين حتى الآن على القيام بذلك، بما فيها الدول التى أعلنت استعدادها للاعتراف. وفور التصويت ستطلب الجمعية من مجلس الأمن إعادة النظر ووضع توصية تتناسب مع الإعلان المرتقب، وهى التى أفشلها «الفيتو» الأمريكى سابقاً.

«حليمة»: الموقف الدولى يصب فى صالح فلسطين بأغلبية ساحقة.. والأزمة فى التنعت الأمريكى

ومن جانبه، قال السفير صلاح حليمة، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن الموقف الدولى فى الوقت الراهن يصب فى صالح فلسطين لوجود أغلبية ساحقة فى الجمعية العامة للأمم المتحدة تدعم فلسطين، لكن الأزمة تكمن فى الموقف الأمريكى الذى لن يتغير فيما يتعلق بإعطاء فلسطين الحق فى تمثيلها كدولة كاملة الحقوق فى الأمم المتحدة، لأن ذلك يعارض فكرة قيام الدولة الإسرائيلية التى تدافع عنها الولايات المتحدة الأمريكية بكل ما أوتيت من قوة.

استمرار الزخم الدولى ضرورى لتسوية القضية وليس تصفيتها..ونؤيد المظاهرات الطلابية بالجامعات العالمية لوقف نزيف الدماء فى غزة

وتابع «حليمة»: «سوف تستخدم الولايات المتحدة الأمريكية الفيتو مرة أخرى، إلا إذا حدثت تعديلات على مشروع القانون وهذا ما أستبعده، نريد استمرار الزخم الدولى لمعالجة القضية الفلسطينية لتسوية القضية وليس تصفيتها، وسط مظاهرات دولية عديدة ظهرت فى الجامعات الأمريكية تدعم فلسطين، والضغط الدولى لوقف نزيف دماء الفلسطينيين الذى يحدث على مدار 7 أشهر دون توقف»، وأشار إلى ضرورة العمل على وقف إطلاق النار ومعالجة الأوضاع الإنسانية وأفق سياسية لمعالجة القضية الفلسطينية، والبحث عن هدن إنسانية مستمرة وليست طويلة أو قصيرة، لأن ذلك لن يكون فى صالح فلسطين أو إسرائيل ودول المنطقة، أو الرئيس الأمريكى جو بايدن الذى يستعد لانتخابات رئاسية نهاية العام الجارى ويحتاج لدعم الناخبين.

وعلى الرغم من التعنت الأمريكى لمنع منح فلسطين حقوقها الكاملة فى الأمم المتحدة، فإن الرئيس الأمريكى جو بايدن صرح فى لقاء مع شبكة «سى إن إن»، بأن القنابل التى زودت بها الولايات المتحدة إسرائيل وتوقفت الآن عن إرسالها إليها، استخدمت فى قتل المدنيين الفلسطينيين. وأكد «بايدن» أنه سيعلق شحنات أسلحة لإسرائيل إذا أمر رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو قواته باجتياح رفح، مشيراً إلى أن أسلحة حصلت عليها إسرائيل من بلاده قد استخدمت لقتل مدنيين فى قطاع غزة.

وأوضح الرئيس الأمريكى أن مدنيين قتلوا فى غزة لاستخدام قنابل ووسائل أخرى فى مناطق سكنية، مشيراً إلى قنابل زنة 2000 رطل قررت إدارته تعليق تسليمها لإسرائيل الأسبوع الماضى، متابعاً: «قلت بوضوح إنهم إذا دخلوا رفح، وهو شىء لم يحدث حتى الآن، فلن أقوم بتسليم الأسلحة التى استخدمت فى السابق ضد غزة».