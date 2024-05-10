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مراسل القاهرة الإخبارية: قذائف الاحتلال الإسرائيلي تستهدف منازل برفح الفلسطينية

كتب:

محمد عزالدين
08:18 م | الجمعة 10 مايو 2024
رفح الفلسطينية

رفح الفلسطينية

قال بشير جبر، مراسل قناة القاهرة الإخبارية في رفح الفلسطينية، إن الضربات الإسرائيلية تجاه مدينة رفح الفلسطينية لا تزال مستمرة، رغم أنه خلال الساعتين الماضيتين كان هناك هدوء حذر في المنطقة الشرقية للمدينة.

وأضاف «جبر»، خلال رسالة على الهواء، أنه قبل الهدوء كانت هناك ليلة عاصفة على الفلسطينيين، حيث لم تتوقف المدفعية الإسرائيلية عن إطلاق قذائفها بشكل عشوائي تجاه المناطق الشرقية بكل أحيائها إضافة للمنطقة الشرقية لخان يونس، هذا القصف أدى إلى وقوع العشرات من الشهداء والمصابين الذين ينقلون إلى المستشفيات لتلقي العلاج.

وأشار إلى أن القذائف تساقطت في صبيحة هذا اليوم في وسط رفح الفلسطينية، وهي تبعد عن المنطقة الشرقية بنحو كيلومترين من الناحية الغربية، وتقع خارج المنطقة المحددة بالإخلاء من قبل الاحتلال الإسرائيلي، وهذه القذائف سقطت باتجاه منازل المواطنين وممتلكاتهم.

وأوضح أن المنطقة الغربية من رفح الفلسطينية تشهد قصفا متقطعا من الزوارق الحربية الإسرائيلية باتجاه الشريط الساحلي المكتظ بالنازحين الفلسطينيين، وعشرات الآلاف من الخيام الفلسطينية.

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