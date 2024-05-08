جمعية المحاربين القدماء تكرم عددا من أسر الشهداء والمصابين

تزامناً مع احتفالات مصر بذكرى تحرير سيناء قامت جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب بتكريم عدد من أسر الشهداء ومصابي العمليات الحربية بقيادة الجيش الثالث الميداني ومحافظتي الشرقية والقليوبية عرفاناً بما قدموه من بطولات وتضحيات لحماية الوطن وصون مقدساته.

حيث قام اللواء أركان حرب شريف العرايشي قائد الجيش الثالث الميداني، يرافقه كل من اللواء أ.ح مدحت عبد العزيز فاوى مدير جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب، واللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس، بتكريم عدد من أسر شهداء ومصابي العمليات الحربية بمقر قيادة الجيش الثالث الميداني.

وفي محافظة الشرقية، قام مدير جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب، والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، بتكريم عدد من أسر شهداء ومصابي العمليات الحربية من أبناء المحافظة الذين ضحوا بالغالي والنفيس لتبقى راية الوطن عالية خفاقة وذلك خلال الاحتفالية التي أقيمت بقصر ثقافة محافظة الشرقية.

كما قام مدير جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب وعبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، بتكريم عدد من أسر شهداء ومصابي العمليات الحربية من أبناء محافظة القليوبية خلال الاحتفالية التي أقيمت بمقر ديوان عام المحافظة تقديراً لتضحياتهم وبطولاتهم التي سُطرت في سجلات الشرف بأحرف من نور.

فيما عبر أسر الشهداء والمصابين عن امتنانهم وتقديرهم للقوات المسلحة وحرصها على التواصل الدائم والمستمر معهم، مؤكدين أن الدولة المصرية لا تنسى أبناءها من الشهداء الذين قدموا أرواحهم فداء للوطن دفاعاً عن أمنه واستقراره.