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انتصار السيسي توجه الشكر لقرينة سلطان عُمان على مشاركتها بزيارة مستشفى 57357

كتب:

محمد عزالدين
08:43 م | الجمعة 10 مايو 2024
جانب من الزيارة

جانب من الزيارة

وجهت السيدة انتصار السيسي، الشكر لحرم سلطان عُمان على مشاركتها في زيارة مستشفى 57357 ودعمها للأطفال المرضى.

وقالت عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «أتقدم‎ بالشكر الجزيل للسيدة الجليلة حرم جلالة سلطان عمان على مشاركتها في زيارة مستشفى 57357 ودعمها لأطفالنا المرضى، شفاهم الله، كما أتقدم بالتحية والتقدير لكل القائمين على إدارة المستشفى، من أطباء وطاقم تمريض وإداريين، هذا الصرح العظيم الذي يمثل الأمل والحياة لأطفالنا الذين يواجهون المرض الخبيث».

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