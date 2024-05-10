متي يحق للمتهم المطالبة بتعويض بعد حصوله على البراءة؟

يحصل بعض المتهمين في بعض القضايا سواء جنحة أو جنايات على البراءة من التهم المنسوبة إليهم، وقد يسألأ البعض حول إمكانية حصول المتهم على تعويض من الشخص الذي اتهمه في هذه القضية، وللإجابة على هذا التساؤل تواصلت «الوطن» مع بسام أبورحمة المحامي لبيان الحالات التي يستحق فيها المتهم التعويض من عدمه.

عدم ارتكاب الفعل

قال أبورحمة، ان مسألة التعويض عقب صدور حكم البراءة لصالح المتهم يخضع لعدة معايير حتى يمكنه الحصول على التعويض من الشخص الذي اتهمة، وهي حيثيات حكم البراءة فإذا تناول حكم البراءة مثلاً عدم ارتكاب الفعل من الأساس أو عدم وجود المتهم في مسرح الجريمة ففي هذه الحالة يكون موقف المتهم قويًا، ويمكنه الحصول على تعويض جابر للضرر الذي لحق به جراء ما ذاقه من مرارة في السجن، نظراً لثبوت ركن الضرر في هذه الحالة.

التشكك في إسناد الجريمة لعدم كفاية الأدلة

وأضاف «أبورحمة» في تصرحات للوطن، أنه يمكن أن يكون الحكم بالبراءه بُني علي حيثيات لا تثبت ركن الضرر مثل ان يصدر حكم البراءة بالتشكك في عدم كفاية الأدلة والمستندات لاتهامه بالجريمة وبالتالي حكمت المحكمة بالبراءة بناءاً علي ذلك وفي هذه الحالة يكون أمل الحصول علي حكم بالتعويض ضعيف جداً.