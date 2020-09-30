شقيق محمد رمضان بعد حكم البراءة: نحترم أحكام قضائنا العادل

قال محمود رمضان، شقيق الفنان محمد رمضان ومدير أعماله، إن أحكام القضاء دائمًا لها احترامها، للثقة المطلقة في القضاء المصري.

وكانت محكمة جنح مستأنف الدقي، قد قضت اليوم، قبول الاستئناف المقدم من الفنان محمد رمضان، على حكم حبسه سنة بتهمة سب وقذف الطيار المفصول، وألغت الحكم بحبسه، وقضت ببراءته.

وأضاف محمود رمضان، مدير أعمال محمد رمضان، عقب حكم البراءة، في تصريحات لـ"الوطن"، "الحمد لله، دائمًا ما نثق في قضائنا العادل ونحترم أحكامه".

وعبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، بعد حكم البراءة في قضية "سب الطيار"، كتب محمد رمضان، رداً على التهاني التي يتلقاها من جمهوره وأصدقائه، "الحمد لله والله يبارك فيكم جميعًا".

وكان الطيار المفصول، قد أقام دعوى سب وقذف ضد محمد رمضان، واتهمه فيها بنشر فيديوهات على موقع الإنترنت تمس وتسيء إلى سمعته وشرفه، وتمثل سبًا وقذفًا.

وأقام المحام مجدي حلمي، وكيلًا عن الطيار، دعوى قضائية ضد "رمضان"، بعد نشر الأخير فيديوهات تؤدي إلى توجيه الجمهور والرأي العام إلى المساس والإساءة بسمعة وشرف ومكانة موكله الطيار، وأنه ادعى عليه بمطالبته بمبلغ 9 ملايين ونصف المليون، والاستهزاء به أثناء تصويره أحد أعماله داخل مستشفى، بحسب رواية مقدم البلاغ.

وتعود الواقعة إلى أكتوبر الماضي، حين نشر الفنان محمد رمضان، صورة ومقطع فيديو من داخل كابينة قيادة الطائرة التابعة لإحدى شركات الطيران الخاصة، وظهر خلال الفيديو صوت خلفي لأحد الأشخاص المتواجدين الذي قال: "محمد رمضان هو اللي سايق بينا الطيارة دلوقتي"، وقال محمد رمضان في الفيديو: "إحنا في تجربة الأولى من نوعها، هقوم أسوق الطيارة، أول مرة أسوق الطيارة، ثقة في الله نجاح".

انتشر هذا المقطع على نطاق واسع على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، مما دفع الجهات المعنية للتحقيق في الواقعة، وتبين عدم وجود لبس، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة من خلال تحويل قائد الرحلة ومساعده للتحقيق، ثم فصل الطيار من عمله بشكل نهائي، وسحب رخصة الطيار المساعد لمدة عام.