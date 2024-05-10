البرلمان العربي يدين اعتداءات المستوطنين على مقر الأونروا في القدس

أدان البرلمان العربي اعتداءات المستوطنين المتطرفين على مقر الأونروا في مدينة القدس وإضرام النار فيه، ما أدى إلى إغلاق المقر، وقافلة مساعدات أردنية كانت متجهة إلى قطاع غزة عبر بيت حانون، مؤكدا أن هذه الاعتداءات تمثل انتهاكًا صارخًا للقوانين الدولية التي تنص على ضرورة حماية مقار وموظفي الأمم المتحدة وموظفي الإغاثة.

جرائم الاحتلال الإسرائيلي في غزة

وأضاف البرلمان العربي، أن الاعتداءات التي يقوم بها كيان الاحتلال الإسرائيلي ضد موظفي الأونروا في قطاع غزة، والتي أدت إلى مقتل أكثر من 180 من موظفيها، تمثل امتدادا لجرائم الحرب والإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين الإرهابيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مطالباً بتحقيق عاجل ومستقل بشأن هذه الانتهاكات ومحاسبة مرتكبيها.

البرلمان العربي يدعو المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته

ودعا البرلمان العربي، المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته تجاه وقف هذه الجرائم والانتهاكات المتكررة، وضرورة توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وضرورة التحرك بشكل فوري وفاعل وإلزام كيان الاحتلال الإسرائيلي بالتوقف الفوري والدائم لهذه الانتهاكات المستمرة والمتواصلة لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، مطالبا بتأمين الحماية لمنظمات الإغاثة وموظفيها، وخاصة الأونروا التي تقوم بدور إنساني كبير في تقديم المساعدات الإنسانية والخدمات للفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها قطاع غزة.