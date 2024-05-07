البرلمان العربي: الهجوم الإسرائيلي على رفح الفلسطينية يقوض جهود التوصل لهدنة

أدان البرلمان العربي، هجوم كيان الاحتلال الإسرائيلي على مدينة رفح الفلسطينية، وسيطرته على الجانب الفلسطيني من معبر رفح، مؤكداً أنه تصعيد خطير ويقوض الجهود المبذولة للتوصل إلى وقف إطلاق النار وحقن دماء المدنيين الفلسطينيين الذين يتعرضون لكارثة إنسانية غير مسبوقة منذ بدء العدوان الغاشم على قطاع غزة، وحكم بالموت على الجرحى والمرضى في ظل انهيار المنظومة الصحية في قطاع غزة، والسيطرة على المنفذ الآمن لدخول المساعدات الإنسانية والإغاثية.

الاحتلال يتعمد إفشال التوصل إلى الهدنة ووقف إطلاق النار

أكد البرلمان العربي، أن ما يحدث من تطورات على الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتعمد الاحتلال إفشال التوصل إلى الهدنة ووقف إطلاق النار، تجسيد واضح لشريعة الغاب وانتهاك صارخ لجميع الأعراف والقوانين والقرارات الدولية وهو ما سيقود العالم إلى نفق مظلم، وينذر بكارثة جديدة تنهي ما تبقى من محاولات إغاثية وتقود إلى إبادة جماعية كاملة وتهجير قسري لملايين الفلسطينيين.

وطالب البرلمان العربي، المجتمع الدولي والدول الحرة ومجلس الأمن والإدارة الأمريكية بالضغط أكثر من أي وقت مضى على كيان الاحتلال لتجنب المزيد من التصعيد، وإجباره على التوصل إلى هدنة مستدامة وقف فوري ودائم لإطلاق النار.