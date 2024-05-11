لماذا سميت الأشهر الحرم بهذا الاسم؟.. «الإفتاء» توضح

الأشهر الحرم هي أشهر عظيمة، ولها فضل كبير، ويستحب فيها الإكثار من الأعمال الصالحة، والتقرب إلى الله عز وجل، وطبقا للسنة النبوية فإن الأشهر الحرم عددها 4، وهي ذو القعدة وذو الحجة ومحرم ورجب.

واستطلعت دار الإفتاء المصرية، هلال شهر ذي القعدة منذ عدة أيام، وهذه الأشهر يضاعف الله فيها الحسنات، ويجب البعد خلالها عن الآثام والمعاصي والظلم؛ لأن الأخير فيها يعد وزرا أكثر من أي شهر آخر، ويتسائل البعض عن سبب تسمية الأشهر الحرم بهذا الاسم، وهذا ما نجيب عليه في السطور التالية.

لماذا سميت الأشهر الحرم بهذا الاسم؟

وأجابت دار الإفتاء المصرية، على سؤال: لماذا سميت الأشهر الحرم بهذا الاسم؟، بالتزامن مع استطلاع هلال شهر ذو القعدة، وهو أحد هذه الأشهر الذي بدأ يوم الخميس الماضي.

وقالت الدار، إن سبب تسمية الأشهر بهذا الاسم، أن الله عز وجل حرم فيها القتال والحرب، مضيفة أن الله سبحانه وتعالى اختصها بمزيد من التحريم، حتى لا نفعل فيها ما فعله الجاهليون من انتهاك حرمة هذا الشهر، فقال تعالى: «فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسكُم».

وأضافت «الإفتاء» خلال إجابتها عن سؤال: لماذا سميت الأشهر الحرم بهذا الاسم؟، أن الظلم في هذه الأشهر، أكبر خطيئه ووزر، مشيرة إلى أن الظلم في الآية السابقة يشمل المعاصي كافة، كبيرها وصغيرها كفعل محرم أو ترك فرض، بالإضافة إلى ظلم الإنسان لنفسه أو للخلق، مؤكدة أن يجب على المسلم أن يكثر من التعاطف في هذه الأيام المباركة واستغلالها خير استغلال في التقرب إلى الله سبحانه وتعالى.