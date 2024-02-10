ما هي الأشهر الحرم بعد انتهاء رجب؟.. ذكرت في القرآن الكريم

أجاب الشيخ عبدالحميد الأطرش، رئيس لجنة الفتوى السابق بالأزهر على التسائل الخاص بـ«ما هي الأشهر الحرم بعد انتهاء شهر رجب».

وقال الأطرش في تصريحات لـ«الوطن»، إن الأشهر الحرم ذكرت في القرآن الكريم والسنة النبوية بشكل صريح، وهي كالتالي: «رجب، وذو القعدة، وذو الحجة، والمحرم».

وأضاف الأطرش خلال إجابته على سؤال «ما هي الأشهر الحرم بعد انتهاء شهر رجب؟»، بأنها ذكرت في سوة التوبة لقول الله عزوجل في كتابه الكريم:" ﴿إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ﴾.

وحول الحديث عن ما هي الأشهر الحرم بعد انتهاء شهر رجب، أوضح «الأطرش» أن هناك العديد من الأحاديث النبوية التي تحدثت عنها، ومنها ما جاء عن أَبِي بَكْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ قَالَ: «إنَّ الزَّمَانَ قَدْ اسْتَدَارَ كَهَيْئَتِهِ يَوْمَ خَلَقَ اللهُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ، السَّنَةُ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا، مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ، ثَلاثٌ مُتَوَالِيَاتٌ: ذُو القَعْدَةِ وَذُو الحِجَّةِ وَالمُحَرَّمُ، وَرَجَبُ مُضَرَ الَّذِي بَيْنَ جُمَادَى وَشَعْبَانَ» رواه البخاري.