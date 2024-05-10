نجم عملاق أكبر من الشمس بنحو 3 أضعاف.. ظاهرة فلكية تزين السماء خلال ساعات

يمكن لمحبي وعشاق الفلك متابعة العديد من الظواهر التي ستشهدها سماء الوطن العربي بعد يومين، حيث سيظهر نجم عملاق أكبر من الشمس بنحو 3 أضعاف في واقعة فريدة من نوعها، ويمكن رؤيته بالعين المجردة في سماء الوطن العربي بعد 48 ساعة من الآن.

نجم أكبر من الشمس بـ3 أضعاف

بعد 48 ساعة من الآن يمكن الاستمتاع بظاهرة «ألفا التوأم»، والتي يظهر فيها القمر بجوار النجم بولوكس، الذي يمتاز باللون البرتقالي، ويكبر 3 أضعاف عن أشعة الشمس، يمكن رؤية هذه الظاهرة الفلكية في السماء وتمييزها بالعين المجردة بعد غروب الشمس وفقًا لما أشار إليه أشرف تادروس، رئيس قسم الفلك بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية عبر صفحته الرسمية على «فيسبوك».

تابع «تادروس» أنه يمكن رؤية الظاهرة الفلكية وملاحظتها بعد غروب الشمس وقرب منتصف الليل، مشيرًا أن النجم البرتقالي والذي يدعى «بولوكس» هو نجم عملاق أكبر من الشمس بنحو 3 أضعاف، ويبعد عن الأرض بما يقرب من 34 سنة ضوئية.

تكرار المشهد كل عام

ليست هذا المرة الأولى التي تحدث فيها هذه الظاهرة الفلكية، إلا أنها متكررة كل عام، وجرى توثيقها بعدسات الكاميرا.

وكان من بين مقاطع الفيديو التي جرى تداولها، ما وثقه مقطع على صفحة تسمى «stellallv»، التي تنشر العديد من الفيديوهات المتعلقة بذلك الشأن، والظواهر الفلكية المختلفة.