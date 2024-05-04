رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

عاجل.. 3 ظواهر فلكية نادرة تظهر في سماء مصر بعد قليل

كتب:

أنس سعد
02:06 ص | السبت 04 مايو 2024
اقتران القمر

اقتران القمر

الكرة الأرضية على موعد مع «مهرجان فلكي» من 3 ظواهر نادرة تظهر في سماء مصر، تبدأ أولها خلال ساعات، عندما يقترن القمر مع كوكب زحل الملقب بـ«لؤلؤة المجموعة الشمسية».

كشف الدكتور أشرف تادرس، رئيس قسم الفلك بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية عبر «فيسبوك»، عن الاقتران الذي يحدث بين القمر وكوكب زحل، موضحًا أنه يمكن رؤيته بالعين المجردة في الساعة 3:45 صباحًا، قبل أن يختفي المشهد مع شروق الشمس.

أشار «تادرس» إلى أن توقيت الظواهر الفلكية، يحدث بالتوقيت الصيفي لسماء القاهرة، وسيكون مختلفًا في الوطن العربي، مؤكدًا أن اقتران الأجرام السماوية هو عبارة عن رؤية إحداهم  في السماء، لكن المسافة الحقيقية بعيدة جدًا وتقدر بمئات الملايين أو من الكيلومترات.

اقتران للقمر مع كوكب المريخ 5 مايو

وغدًا يوم 5 مايو تحدث ظاهرة أخرى، وهي عبارة عن اقتران للقمر مع كوكب المريخ، قبل شروق شمس يوم 5 مايو، ويتم رؤيته أيضًا بالعين المجردة، وذلك عند الساعة 4:20 صباحًا، ويختفي أيضًا مع  شروق الشمس.

اقتران القمر مع كوكب عطارد  يوم 6 مايو

وبعد غد هناك ظاهرة أخرى عبارة عن اقتران القمر مع كوكب عطارد  يوم 6 مايو، إذ يعد الكوكب الأقرب إلى الشمس، وتحدث الظاهرة في تمام الساعة 5:15 صباحًا تقريبًا، ويمكن رؤيتها بسهولة بالعين المجردة، وتختفي مع شروق الشمس أيضًا.

اقرأ المزيد:

اقتران القمر مع النجم سبيكا الليلة.. ظاهرة فلكية تحدث للمرة الثانية في فبراير

تفاصيل ظاهرة اقتران القمر بكوكب زحل اليوم (فيديو)

لمحبي الفلك.. سماء مصر تشهد اقتران القمر مع كوكب الزهرة: ماذا يحدث؟

اقتران القمر والزهرة قبل شروق شمس اليوم.. مشهد بديع يزين سماء الوطن العربي 

اقتران القمر مع كوكب الزهرة والمريخ و«قلب الأسد».. راقب بالعين المجردة
بقلم أنس سعد