عاجل.. 3 ظواهر فلكية نادرة تظهر في سماء مصر بعد قليل

الكرة الأرضية على موعد مع «مهرجان فلكي» من 3 ظواهر نادرة تظهر في سماء مصر، تبدأ أولها خلال ساعات، عندما يقترن القمر مع كوكب زحل الملقب بـ«لؤلؤة المجموعة الشمسية».

كشف الدكتور أشرف تادرس، رئيس قسم الفلك بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية عبر «فيسبوك»، عن الاقتران الذي يحدث بين القمر وكوكب زحل، موضحًا أنه يمكن رؤيته بالعين المجردة في الساعة 3:45 صباحًا، قبل أن يختفي المشهد مع شروق الشمس.

أشار «تادرس» إلى أن توقيت الظواهر الفلكية، يحدث بالتوقيت الصيفي لسماء القاهرة، وسيكون مختلفًا في الوطن العربي، مؤكدًا أن اقتران الأجرام السماوية هو عبارة عن رؤية إحداهم في السماء، لكن المسافة الحقيقية بعيدة جدًا وتقدر بمئات الملايين أو من الكيلومترات.

اقتران للقمر مع كوكب المريخ 5 مايو

وغدًا يوم 5 مايو تحدث ظاهرة أخرى، وهي عبارة عن اقتران للقمر مع كوكب المريخ، قبل شروق شمس يوم 5 مايو، ويتم رؤيته أيضًا بالعين المجردة، وذلك عند الساعة 4:20 صباحًا، ويختفي أيضًا مع شروق الشمس.

اقتران القمر مع كوكب عطارد يوم 6 مايو

وبعد غد هناك ظاهرة أخرى عبارة عن اقتران القمر مع كوكب عطارد يوم 6 مايو، إذ يعد الكوكب الأقرب إلى الشمس، وتحدث الظاهرة في تمام الساعة 5:15 صباحًا تقريبًا، ويمكن رؤيتها بسهولة بالعين المجردة، وتختفي مع شروق الشمس أيضًا.