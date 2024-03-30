هل يؤثر كسوف الشمس على الملاحة؟.. مفاجأة غير متوقعة

ينتظر العالم يوم 8 أبريل المقبل حدثا مختلفا، بحدوث كسوف كلي للشمس، في الدول الواقعة بقارة أمريكا الشمالية، إذ سيتغير لون الشمس بالتدريج إلى الأسود، حتى يسيطر الظلام على المكان، ما قد يؤثر على الغلاف الجوي بشكل سلبي، وبالتالي اتصالات الراديو وأنظمة الملاحة.

الكسوف الكلي هو حجب ضوء الشمس، ليسيطر الظلام على المكان، إذ يمر القمر بين السماء والأرض، وعن موعد الكسوف الكلي للشمس 2024، فقد حددت صحيفة «نيو يورك تايمز»، يوم 8 إبريل لحدوثه.

موعد الكسوف الكلي للشمس 2024

وعندما يأتي موعد الكسوف الكلي للشمس 2024، يحدث بعض التغييرات، خاصة في لونها، إذ تتحول بالتدريج إلى اللون الأسود، وهذا الأمر يقع في دول قارة أمريكا الشمالية، لذا أطلق عدد كبير منهم، تحذيرات من النظر إلى الشمس خلال هذه الحالة، لأنها تؤثر على البصر بشكل سلبي، وقد يفقد الشخص بصره تمامًا، في حالة استمرار تطلعه إلى الشمس.

نظارات مخصصة للنظر إلى الكسوف والخسوف

هناك بعض النظارات، التي صممت خصيصًا للنظر إلى الشمس والقمر، في حالة الكسوف والخسوف، فبعض الأشخاص يخوضون تحديات كبيرة، لمشاهدة مثل هذه الظواهر، لذا يمكن ارتداء النظارة ومتابعة حالة الكسوف، التي ستحدث يوم 8 إبريل، دون أن تؤثر على البصر.

تأثير كسوف الشمس على الغلاف الجوي

يمكن يؤثر كسوف الشمس ملحوظ على بنية وديناميكيات الغلاف الجوي العلوي للأرض، بسبب الانخفاض المفاجئ في الإشعاع الشمسي، الذي يصل إلى الغلاف الجوي للأرض أثناء الكسوف، وتؤدي التغييرات في الغلاف، إلى التأثير بشكل سلبي، على اتصالات الراديو وأنظمة الملاحة، وفقًا للنظام الشمسي بوكالة ناسا.

التغيرات في درجات الحرارة، يمكن أن تؤدي إلى انخفاض الإشعاع الشمسي أثناء الكسوف، وتبريد الغلاف الجوي العلوي، مما يسبب تغيرات في كثافات الغلاف الأيوني وارتفاعاته.

انخفاض التأين والتبريد أثناء الكسوف، قد يؤدي إلى انخفاض كثافة الإلكترون في طبقة الأيونوسفير، وبالتالي يؤثر على انتشار موجات الراديو، خاصة في نطاق التردد العالي، أو HF، الذي يعتمد على الانعكاس الأيوني للاتصالات لمسافات طويلة.