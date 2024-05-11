يتميز برج الجوزاء بالفضول الذي يدفعه للاطلاع على كل ما هو مختلف، ويعرف بالمزاجية والتردد وعدم القدرة على اتخاذ القرارات.

وتقدم بوابة «الوطن» في السطور التالية، تفاصيل حظك اليوم برج الجوزاء السبت 11-5-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي، وفق موقع «الأبراج اليومية».

حظك اليوم برج الجوزاء مهنيا

تنصح الأفلاك يا برج الجوزاء ألا تنسى أن ترتب أولوياتك بشكل يومي قبل أن تبدأ عملك، وضع خطة تساعدك على إنجاز المهام المطلوبة منك في وقت قصير.

حظك اليوم برج الجوزاء عاطفيا

وعلى الصعيد العاطفي تنصحك بأن تنسي المشاكل والخلافات التي حدثت بينك وبين شريك حياتك في الماضي، وافتح قلبك له حتى تبدأ معه مرحلة جديدة دون خلافات.