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حظك اليوم برج الأسد السبت 11-5-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي

كتب:

صفية النجار
12:23 ص | السبت 11 مايو 2024
حظك اليوم برج الأسد

حظك اليوم برج الأسد

يتميز برج الأسد بشخصية قيادية، والثقة بالنفس التي تصل لحد الغرور وتفاخره بممتلكاته، ويحرص على أن يكون تحت دائرة الضوء، ويعشق الطعام.

ومن مشاهير برج الأسد فريد شوقي وأحمد عز ورامي عياش، وتقدم «الوطن»، عبر السطور التالية، حظك اليوم برج الأسد السبت 11-5-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لموقع الأبراج.

حظك اليوم برج الأسد على الصعيد المهني

تنصحك الأفلاك يا برج الأسد ألا تستسلم وحاول مرة أخرى، وافهم نفسك حتى تقدر موهبتك وقدراتك وتستطيع توظيفها بشكل منظم، ولا تهمل عملك حتى تحقق ما تحلم به.

حظك اليوم برج الأسد على الصعيد العاطفي

وعلى الصعيد العاطفي تنصحك الأفلاك بأن تحافظ على علاقتك القوية بشريك حياتك، واعمل على تحسين علاقتك بعائلته حتى تشعر معه بالسعادة والحب الذي تبحث عنه.

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بقلم صفية النجار