أيمهما أفضل التصالح في الجنح أمام المحكمة أم النيابة؟.. محام يجب 

تمتلئ المحاكم الجنائية بالعديد من قضايا الجنح، سواء كانت أمام محكمة الدرجة الأولى أو في الاستئناف، لكن أيهما أفضل للمتهم: التصالح أمام المحكمة أم النيابة العامة؟

التصالح في المحكمة

قال المحامي أحمد خالد، إنّ التصالح في الجنح أمام المحكمة أفضل، لأنها تملك سلطة قبول الاستئناف أو المعارضة وإلغاء الحكم المطعون فيه، مما يُؤدي إلى انقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح، وبالتالي يُلغى حكم الإدانة نهائيًا وكأنه لم يكن.

التصالح أمام النيابة العامة

وأضاف «خالد» في تصريحات لـ«الوطن»، أنّ التصالح أمام النيابة العامة يختلف عن حكم المحكمة، نظرًا لأن أن النيابة العامة تأمر فقط بوقف تنفيذ العقوبة مع استمرار وجود الحكم، مشيرًا إلى أنه يفضل دائمًا اللجوء لحل كافة الجنح أمام القضاء ولا يتم اللجوء إلى التصالح أمام النيابة، إلا إذا كان الحكم نهائيًا، أو أن المتهم مطلوبًا في العديد من القضايا، فيخشي عليه الحضور أمام القضاء، مما يتسبب في القبض عليه في أثناء نظر المعارضة أو الاستئناف.