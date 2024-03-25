مفاجأة في تحقيقات النيابة بشأن «فتاة الشروق».. «المتهم سبق له التحرش بسيدة» | عاجل

كشفت تحقيقات النيابة العامة بشأن واقعة وفاة حبيبة الشماع فتاة الشروق قبل 4 أسابيع من الآن، عن أنّ سائق أوبر المتهم بمحاولة خطفها بطريق الإكراه، وحيازته مواد مخدرة، سبق اتهامه بالتحرش بسيدة أثناء إحدى الرحلات.

وأضافت التحقيقات أنّ الممثل القانوني لشركة اوبر، أكد أنّ الشركة أغلقت حساب السائق المتهم من قبل لكثرة شكاوى المستخدمين ضده، إلا أنّ السائق المتهم أنشأ حسابًا آخر عن طريق استخدام رقم قومي آخر استطاع من خلاله إعادة استخدام التطبيق.

وتابعت تحقيقات النيابة العامة، أنّ المجني عليها حبيبة الشماع، قفزت من سيارة السائق المتهم، أثناء سيرهما على طريق السويس قرب مدينة الشروق، وأبلغت شاهد حاول إسعافها- بعد أن ألقت بنفسها من السيارة أن المتهم أراد خطفها، وقالت نصًا: «أوبر كان عايز يخطفني».

وكشفت التحقيقات عن تعاطي المتهم لجوهر الحشيش المخدر وفق ما أسفر عنه تحليل عينتيْ الدم والبول المأخوذتيْن منه، على النحو الذي أثبته تقرير الطب الشرعي.

وكانت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، كشفت عن ملابسات الواقعة، وتمكنت قوة من مباحث التجمع الخامس بمديرية أمن القاهرة، من ضبط السائق المشتبه فيه، سائق يعمل على سيارة ملاكي ضمن منظومة لأحد تطبيقات النقل الذكي، بعد تحديد خط سيره وهروبه، من مكان الحدث بطريق السويس، وألقي القبض عليه داخل منزله في محافظة الجيزة.

واستمعت الجهات المختصة إلى أقوال الشاهد الوحيد ويدعى عمرو، وكشف عن ملابسات الواقعة قائلا: «وأنا ماشي على طريق مصر السويس، السواق اللي كنت معاه فجأة لقيته بيقول لي في بنت فتحت الباب بتاع العربية».

وأضاف: «بصيت لقيت في بنت لسه بتتحرك وبتتشقلب على الطريق.. قلت له أقف بسرعة وروحت لها سألتها إيه اللي حصل قالت لي السواق كان بيخطفني وأنا نطيت من العربية، مقالتش غير كده».

وتابع: «المجني عليها كانت حالتها صعبة جدا بعدها مكانتش قادرة تتحرك، شيلتها من جنب الطريق وراحت قايلة عايزة تليفوني فتحته ومقدرتش تتصل، وقالت عايزة أرجع مش قادرة أقف، وفي بنوتة من مدينتي فتحت باب العربية ودخلنا البنت العربية واتصلنا بأصحابها وقولنا لهم دي عملت حادثة، وطلبنا الإسعاف، وبدأت تدخل في نوبة تشنج عملت الإجراءات اللازمة علشان تقدر تتنفس لقيت راسها كلها دم، واتحركنا على المستشفى».