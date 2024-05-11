طريقة عمل كب كيك بالمربى في خطوات بسيطة.. «أطفالك هيحبوها»

الكب كيك من الوصفات اللذيذة التي يفضلها الصغار والكبار، ويمكن تناولها على الإفطار مع كوب شاي بالحليب، وهناك بعض الأسرار للحصول على نفس كب كيك المخابز ومحلات الحلوى الكبيرة.

وأوضحت الشيف نجلاء الشرشابي في برنامج «على قد الإيد»، المذاع على قناة cbc sofra، طريقة بسيطة لتحضير كب كيك بالمربى.

مقادير كب كيك بالمربى

2 كوب دقيق منخول عدة مرات للحصول على نتيجة أفضل. نصف كوب سمنة. ملعقة كبيرة خل أبيض لزيادة هشاشة الكيك. 2 بيضة في درجة حرارة الغرفة. فانيليا بودر أو سائلة. ملعقة كبيرة بيكنج بودر. كوب لبن. كوب سكر أبيض ناعم. مربى فراولة كريمي أو قطع.

طريقة عمل كب كيك بالمربى

- تبدأ الخطوة الأولى بوضع بيضتين في حرارة الغرفة، ملعقة صغيرة من الفانيليا البودر أو السائلة، وكوب سكر أبيض ناعم، ونصف كوب سمنة، وملعقة كبيرة خل أبيض وكوب اللبن، وتدمج جيدًا بإستخدام مضرب كهربائي أو يدوي.

- في طبق عميق يخلط الدقيق والبيكنج بودر والملح، ثم يضاف البيض واللبن وتخلط جيدًا، ويوضع جزء من الخليط في ورق الكب كيك في صينية الكب كيك، ثم تضاف ملعقة صغيرة من المربى في كل واحدة كب كيك ويُضاف الخليط الكيك، ثم يُدخل الفرن الساخن على درجة حرارة متوسطة 180 درجة، ويمكن تقديمه على الإفطار مع كوب حليب.