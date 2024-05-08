طريقة عمل تشيز كيك البنجر والشوكولاتة في البيت.. خلي أولادك يفرحوا

التشيز كيك هي حلوى لذيذة يعشقها العديد من الأشخاص من حول العالم، فهي من ألذ وأشهى الحلويات التي تفضلها الكثير من البيوت المصرية، وتحاول بعض ربات البيوت، تقديم وصفات جديدة لتسلية أطفالهن في البيت، لذلك نستعرض طريقة عمل تشيز كيك البنجر والشوكولاتة في البيت بأقل المكونات، وفقاً للشيف نرمين هنو في برنامجها «زي السكر» المعروض على قناة «سي بي سي سفرة».

طريقة عمل تشيز كيك البنجر والشوكولاتة

المكونات:

- 60 جرام زبدة مذابة.

- 300 جرام بسكويت الشوكولاتة مطحون.

- ملعقة صغيرة فانيليا سائلة.

- 3 ملاعق كبيرة سكر.

مقادير التشيز كيك:

- 25 جرام جيلاتين بودرة.

- 125 مليمتر عصير بنجر مكثف.

- 200 جرام شوكولاتة مذابة داكنة.

- نصف ملعقة صغيرة ملح.

- ملعقة كبيرة فانيليا سائلة.

- 100 مليمتر من كريمة الخفق.

- 200 جرام سكر بودرة.

- 150 جرام ساور كريم.

- نصف كيلو من الجبن الكريمي، ينصح أن يكون بدرجة حرارة الغرفة.

- 200 جرام شوكولاتة داكنة مبشورة (للتزيين).

طريقة التحضير :

- إضافة البسكويت مع الفانيليا والسكر والزبدة، ثم نقلب.

- في وعاء بايركس نضيف طبقة البسكويت، ثم توضع في الفرن لمدة 5 دقائق.

- توضع الجبن الكريمي مع الساور كريم والسكر البودرة في ماكينة العجن.

- إضافة الشوكولاتة مع الجيلاتين وعصير البنجر والملح والفانيليا، ثم يخلط.

- نضيف حشو التشيز كيك إلى طبقة البسكويت، ثم نزينها بالشوكولاتة المبشورة، ويقدم بعدها.

طريقة عمل السابليه بزبدة الفول سوداني

المقادير:

- 300 جرام زبدة.

- 3 أكواب دقيق.

- صفار بيض.

- بيضة.

- شوكولاتة مذوبة للوجه.

- فول سوداني محمص غير مملح.

- زبدة فول سوداني.

- كوب سكر.

- فانيليا.

طريقة التحضير:

- نقوم بخفق الزبدة مع السكر والفانيليا والبيض.

- يضاف الدقيق ويخلط جيدا مع المكونات.

- نفرد العجينة وتقطع إلى دوائر، ثم توضع في الفرن.

- نترك العجينة حتى تبرد.

- نغمز العجينة في زبدة الفول السوداني والسوداني.

- نغطي الخليط بالشوكولاتة، ثم يقدم.