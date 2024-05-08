طريقة عمل كيك السميد بالبرتقال في خطوات.. جددي سفرتك

الكيك من أنواع الحلوى الأكثر شيوعًا، لسهولة تحضيره بطرق مختلفة ومكونات موجودة داخل المنزل، ومن بين أنواعه كيك السميد بالبرتقال، إذ ترغب ربات البيوت في التنوع في الوصفات التي تقدمها لأطفالها، ونقدم لكِ، خلال التقرير التالي، طريقة عمل كيك السميد بالبرتقال لأنها من الحلويات الباردة الخفيفة التي لا تحتاج لتشغيل الفرن، حسب الشيف نجلاء الشرشابي في برنامجها «على قد الإيد»، المعروض عبر شاشة «سي بي سي سفرة».

مقادير كيك السميد بالبرتقال

2 كوب من عصير البرتقال.

كوب من السميد.

كوب من السكر.

لتر من الحليب.

باكو من الفانيليا.

3 ملاعق كبيرة نشا.

نصف كوب سكر.

خطوات عمل كيك السميد بالبرتقال

- الخطوة الأولى لتحضير صوص البرتقال: قومي بخلط النشا والسكر في إناء، وأضيفي عصير البرتقال بالتدريج مع استمرار التحريك حتى يذوب النشا والسكر تمامًا.

- الخطوة الثانية: انقلي الخليط لإناء أخر وضعه على نار مُتوسطة مع التحريك المستمر، حتى يبدأ غليان ويتكاثف، وبعد أن يكون الصوص سميكًا، ارفعيه من على النار وصبيه في قالب مبلل بالماء لمنع الالتصاق، ضعي القالب في الثلاجة حتى يبرد ويتماسك الصوص.

- الخطوة الثالثة لتحضير مهلبية السميد: ضعي السميد والسكر والحليب وقومي بخلط المكونات جيدًا، وضع الإناء على نار متوسطة واستمري في التحريك حتى تتكاثف المهلبية وتصل للقوام المطلوب، ضيفي الفانيليا وحركي جيدًا، وارفعي القدر عن النار.

- اخرجي القالب من الثلاجة وصب مهلبية السميد فوق الصوص ووزعي المهلبية بالتساوي، وارجعي القالب للثلاجة لمدة 4 ساعات، حتى تبرد تمامًا وتتماسك، بعدها اقلبي القالب على طبق التقديم.