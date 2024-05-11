رئيس وزراء جبل طارق يرفض نقل سيادة الصخرة للاتحاد الأوروبي

تعهد رئيس وزراء جبل طارق بعدم التنازل أبدًا عن السيادة البريطانية على شبر واحد من الصخرة مع تزايد المخاوف بشأن مستقبل المنطقة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

رئيس وزراء جبل طارق يرفض نقل السيادة لإسبانيا

ونقلت صحيفة «ذا ديلي تليجراف» البريطانية تصريحات فابيان بيكاردو، رئيس وزراء جبل طارق، التي نفى فيها المخاوف من أن الاتفاق المزمع بين اللورد كاميرون والاتحاد الأوروبي سيعني أن حدود جبل طارق مع إسبانيا هي حدود بريطانية بالاسم فقط، معتبرًا أن نقل السيادة أمر بغيض مؤكدًا أن اقتراح لجنة التدقيق الأوروبية أي رئيس وزراء أو سياسي من جبل طارق سيوقع على شروط من شأنها إضعاف سيطرة السلطة القضائية على شبر واحد من الصخرة، وهو أمر مقيت بالنسبة له ولجميع سكان جبل طارق.

وشدد رئيس الوزراء على رفضه لفكرة التنازل عن السيادة عن الصخرة، مضيفًا «إذا وافقت حتى على التلميح بذلك، فلن أتمكن أنا ومجلس وزرائي من السير حتى على ساحة إمبراطورية واحدة في الشارع الرئيسي في جبل طارق».

مفاوضات بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا حول إدارة حدود جبل طارق

ويتفاوض الاتحاد الأوروبي وبريطانيا منذ أشهر حول كيفية إدارة حدود جبل طارق مع إسبانيا بعد الانتهاء من خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

ودعا المجلس الاقتصادي والاجتماعي إلى وقف المفاوضات حتى يوافق مجلس العموم على صفقة من شأنها أن تساعد في الحفاظ على السيادة البريطانية على الصخرة.