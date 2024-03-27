الاسم عربي والأصل إسباني والعلم بريطاني.. 5 حقائق عن مدينة جبل طارق

تُعد دولة جبل طارق من أغرب وأعجب المناطق حول العالم، وتقع على شبه جزيرة ضيقة من ساحل البحر الأبيض المتوسط ​الجنوبي لإسبانيا، شمال شرق مضيق جبل طارق، على الجانب الشرقي من خليج جبل طارق.

الاسم والأصل والوجهة التابعة لها ليست الأشياء المذهلة الوحيدة التي تتمتع بها المدينة، بل إنها تتميز عن غيرها بوجود ظواهر وأشياء لا تحدث إلا بها، وفي السطور التالية نستعرض 5 حقائق مذهلة عن مدينة جبل طارق، وفقاً لـ«telegraph».

اسمها وأصلها وعلمها من دول مختلفة

تُعتبر جبل طارق من المناطق التابعة للتاج البريطاني، فبعد أن دخلها الإنجليز في القرن الـ18، الذين لا يزالون هناك إلى يومنا هذا، أصبحت المدينة ضمن ممتلكات دولة بريطانية رسمياً في 27 مارس عام 1713، بعدما كانت تحت السيادة الإسبانية منذ عام 1462.

بالرغم من أنها منطقة حكم ذاتي الآن، إلا أنها لا تستطيع الدفاع عن نفسها، إذ أنها لا تزال تحت السيادة البريطانية، ويعود أصل الاسم إلى فاتحها طارق بن زياد، القائد الأموي الذي استطاع أن يفتح الأندلس، وفقاً لموقع «روسيا اليوم».

تنفرد بضم قرود المكاك البرية

تضم جبل طارق مجموعة مختلفة من الحيوانات البرية، ومنها قرود المكاك البربري، المعروف عنها عنفها، وهي غير موجودة في القارة بأكملها إلا في هذه المدينة، وتشتهر هذه القرود بسرقتها لحقائب السياح.

أعلى معدلات الطلاق في العالم

من بين كل 1000 شخص من سكان جبل طارق، تنتهي ثلاث زيجات بالطلاق كل عام، وهي من أعلى معدلات الطلاق في العالم، ويشاركها في هذه الإحصائية دول، مثل: جزر المالديف والولايات المتحدة ولاتفيا وروسيا وبيلاروسيا وليتوانيا.

لها لغة خاصة بها

يتحدث سكان جبل طارق بلغة تدعى «لانيتو»، وهي مزيج بين ثلاث لغات هي الأندلسية والإسبانية والإنجليزية، مع بعض الكلمات المشتقة من اللغة المالطية والبرتغالية، وبعض الكلمات العبرية، ما يجعلها من اللغات التي يصعب إتقانها بسرعة، بسبب تلك المشتقات الواسعة فيها.

مصنفة ضمن مواقع التراث العالمي

يضم كهف جورهام، وهو جزء من مجموعة من أربعة كهوف بحرية، واحدة من أحدث الأماكن المضافة إلى قائمة اليونيسكو، وهي واحدة من آخر المساكن المعروفة لإنسان النياندرتال في أوروبا، الذي يحتوي على بعض النقوش القديمة التي يعود تاريخها إلى 39000 عام.