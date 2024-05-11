مؤسس المسرح الوطني اللبناني: نعمل على إعادة تأهيل دور السينما التاريخية

قال الممثل والمخرج قاسم إسطنبولي، مؤسس المسرح الوطني اللبناني، إنهم يعملون حاليا على إعادة تأهيل وافتتاح دور السينما المقفلة في جنوب وشمال لبنان، وتحويلها إلى مساحات ثقافية مستقلة ومجانية، مشيرًا إلى أن جمعية تيرو للفنون و«مسرح إسطنبولي» يواصلون أعمال إعادة تأهيل «سينما الكوليزيه» التاريخية في بيروت.

الهدف من المشروع أن يكون مساحة حرة للناس

وأوضح مؤسس المسرح الوطني اللبناني في مداخلة هاتفية مع برنامج «صباح الورد» على قناة «TeN»، أن الهدف من المشروع أن يكون مساحة حرة للناس للمساهمة في التوازن الثقافي واللامركزية التعليمية والتثقيف والتنشئة والوعي.

الفن حق للجميع

وأشار مؤسس المسرح الوطني اللبناني إلى أن الفن حق للجميع للتعرف على الثقافات المختلفة وبناء جيل واع ومثقف وهناك في القاهرة مثلا عدد كبير من دور العرض ولذلك لديها هوية مختلفة، وبلبنان هناك معرض فني يحتوي على التراث والأرشيف للحفاظ عليه وعلى هوية البلد الذي يصبح مع الوقت إرثا لجميع أبنائها، وأوضح أنه يتمنى أن تزدهر كل العواصم العربية وتصبح السينما في تقدم وتتخطى كل العقبات الحالية.