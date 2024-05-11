جريمة تهز لبنان.. تيك توكر شهيرة تتورط في قضايا استدراج الفتيات والأطفال

قبل عدة أيام، تفجرت إحدى القضايا التي هزّت لبنان، كان سببها عصابة «التيك توكرز» الذين استدرجوا الفتيات والأطفال للاعتداء عليهم وتصويرهم، فضلًا عن إجبارهم على تعاطي المخدرات، فيما حرص بعض الضحايا على تقديم دعوى قضائية ضد العصابة المنظمة.

التحقيق مع عصابة التيك توكرز

ما يقرب من 17 متهمًا متورطًا في عصابة «التيك توكرز»، وفق ادعاء قضائي قدمه المحامي العام الاستئنافي في جبل لبنان طانيوس السغبيني، كما أنه تضمن طلب التحقيق وتعميم مذكرات التوقيف على الإنتربول فور صدورها، خاصة أن بعض المتورطين من جنسيات أخرى وليس من لبنان فقط.

الحادثة هزّت الرأي العام ولا زالت الحقائق تُكشف، فيما تبين أن هناك تيك توكر لبنانية شهيرة متورطة في تلك العصابة، وهي جيجي غنوي، التي كانت تستدرج القاصرين لتصويرهم، وفق ما نشره موقع «روسيا اليوم».

كما أنها استغلت شهرتها ومتابعة الآلاف لحسابها، ولعبت دورًا في إغراء القاصرين واستدراجهم، وهي متوارية عن الأنظار.

تورط تيك توكر شهيرة في العصابة

«سنارة العصابة».. هكذا أطلق على التيك توكر جيجي غنوي، وذلك بسبب شهرتها التي استغلتها في استدراج ضحايا العصابة، وبعدما تم كشف أمرهم ومحاولة توقيفهم واحدًا تلو الآخر، على الفور أسرعت «جيجي» إلى حذف جميع حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

ما زال القضاء اللبناني يعمل على توقيف كافة المتهمين من التيك توكرز المتورطين في قضية استدراج الفتيات والأطفال، خاصة أنه تم إلقاء القبض على 10 أشخاص، ومن بينهم التيك توكر جيجي غنوي، ولا زال العمل على توقيف الـ7 متهمين الآخرين.