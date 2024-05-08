مهرجان المسرح العالمي يحمل اسم الفنان أشرف عبد الغفور في دورته الثالثة

ينظم المعهد العالي للفنون المسرحية فرع الإسكندرية، برعاية الدكتور غادة جبارة رئيس أكاديمية الفنون، مهرجان المسرح العالمي في دورته الثالثة، التي تحمل اسم الفنان الراحل أشرف عبد الغفور، وذلك الفترة من 9 إلى 12 مايو الجاري.

أسماء لجنة التحكيم بمهرجان المسرح العالمي في دورته الثالثة

كشفت إدارة المهرجان عن أسماء لجنة التحكيم، التي شملت عددا كبيرا من الأسماء الكبيرة في عالم الفن نذكر منهم الفنانة الدكتورة سميرة محسن رئيسًا للجنة التحكيم، وعضوية كلا من المخرج السينمائي يسري نصر الله، المخرج السينمائي أحمد خالد موسي، المخرج المسرحي سامح بسيوني، المخرجة السينمائية مريم أبو عوف، الفنانة لقاء الخميسي، المخرج السينمائي وائل فرج، المخرج السينمائي أحمد خالد أمين، الناقد والمؤلف الدكتور حاتم حافظ، مهندس الديكور الدكتور مصطفي حامد والمؤلف الموسيقي كريم عرفة.

دورة هذا العام تحمل اسم الفنان الراحل أشرف عبد الغفور

يذكر أنه يشارك في المهرجان هذا العام 4 عروض، وتقام فاعليات الدورة علي مسرح علي فهمي بالمعهد العالي للفنون المسرحية بالقاهرة هذا وقد صرح الفنان الشاب مصطفى عسكر مدير المهرجان أن دورة هذا العام تحمل اسم الفنان الراحل أشرف عبد الغفور تقديرا وتكريما له على مسيرة كبيرة من العطاء الفني، ومن المقرر أن يتسلم التكريم ابنته الفنانة ريهام عبد الغفور.