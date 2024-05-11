7.150 مليار دولار قيمة التبادل التجاري بين مصر وروسيا في 2023

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء عبر صفحته الرسمية على «فيسبوك»، تقريرًا يفيد بأن مصر تعد بوابة دخول لروسيا نحو إفريقيا في ضوء موقعها الجغرافي الاستراتيجي المتميز.

التبادل التجاري بين مصر وروسيا

بلغت قيمة التبادل التجاري بين مصر وروسيا خلال عام 2023، 7.150 مليار دولار، وتعد موسكو أكبر مورد للقمح لمصر بنسبة 80% من إجمالي الواردات المصرية العام الماضي.

حجم التبادل التجاري بين مصر والأردن

وصل حجم التبادل التجاري بين مصر والأردن إلى 864 مليون دولار وذلك خلال عام 2023، مقابل 990 مليون دولار في 2022، وفقًا لما أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

كما بلغت قيمة الصادرات المصرية إلى الأردن حوالي 658 مليون دولار في عام 2023 وذلك مقابل 732 مليون دولار في عام 2022.