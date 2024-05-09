«الإحصاء»: 864 مليون دولار قيمة التبادل التجاري بين مصر والأردن في 2023

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بيانا صحفيا اليوم الخميس الموافق 9/5/2024، أعلن فيه عن ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر والأردن لتصل إلى 864 مليون دولار خلال عام 2023 مقابل 990 مليون دولار خلال عام 2022 حيث بلغت قيمة الصادرات المصرية للأردن 658 مليون دولار خلال عام 2023 مقابل 732 مليون دولار خلال عام 2022.

قيمة الواردات المصرية من الأردن 206 ملايين دولار

ونوه الجهاز، إلى أن صدور هذا التقرير بمناسبة استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي، لرئيس وزراء الأردن بحضور الدكتورمصطفى مدبولي رئيس الوزراء، مؤكدا الاعتزاز بالعلاقة الخاصة والتاريخية بين شعبي وقيادتي البلدين، وتزامنا مع هذه الزيارة، حيث وبلغت قيمة الواردات المصرية من الأردن 206 ملايين دولار خلال عام 2023 مقابل 259 مليون دولار خلال عام 2022.

مجموعات سلعية مصدرة من مصر للأردن

وجاءت أهم المجموعات السلعية التي صدرتها مصر إلى الأردن خلال عام 2023 على النحو التالي:

1 وقود وزيوت معدنية بقيمة 107 ملايين دولار.

2. محضرات خضر وفواكه وأغذية بقيمة 73.4 مليون دولار.

3. خضر وفواكه بقيمة 60.6 مليون دولار.

4. آلات وأجهزة كهربائية بقيمة 40.6 مليون دولار.

5. ملابس جاهزة بقيمة 41 مليون دولار.

مجموعات سلعية مستوردة من الأردن

1. أسمدة بقيمة 105.6 ملايين دولار.

2. منتجات الصيدلة بقيمة 21.8 مليون دولار.

3. لدائن ومصنوعاتها بقيمة 16 مليون دولار.

4. مجموعات سلعية متنوعة بقيمة 48.6 مليون دولار.

أضاف أن قيمة التحويلات الأردنية في مصر بلغت 415.3 ملايين دولار خلال عام 2023 مقابل 792.9 مليون دولار خلال عام 2022، بينما بلغت قيمة الاستثمارات الأردنية في مصر 134 مليون دولار خلال عام 2023 مقابل 119 مليون دولار خلال عام 2022.

وسجل عدد سكان مصر 106.3 ملايين نسمة حتى الآن، بينما سجل عدد سكان الأردن 11.3 مليون نسمة عام 2023. وبلغ عدد المصريين المتواجدين بدولة الأردن طبقا لتقديرات البعثة 900 ألف مصري حتى نهاية عام 2022.