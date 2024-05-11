«الأرصاد» تكشف الوقت المناسب للخروج والفسح.. «أفضل معدل لدرجات الحرارة»

تستعد الأسر للتنزه والخروج خلال الفترة المقبلة، بعد انتهاء الامتحانات في بعض الصفوف الدراسية، لذلك كشف هيئة الأرصاد الجوية أفضل 72 ساعة للخروج، خاصة في مناطق القاهرة الكبرى، التي تشهد أفضل معدل لدرجات الحرارة، مقارنة بالأيام الماضية.

وتبحث بعض الأسر المصرية عن توقيت مناسب للخروج لقضاء وقت ممتع مع الأبناء، وقال محمود القياتي عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية لـ«الوطن»، إنّ الأسبوع الحالي يشهد درجات حرارة معتدلة، بسبب قدوم كتل هوائية شمالية من جنوب أوروبا، تمر بالبحر المتوسط.

نصح «القياتي» بالانتباه عند الخروج في الصباح الباكر، بسبب امتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا، يعمل على تشكيل السحب على بعض المناطق، مما يؤدي إلى حجب جزء من أشعة الشمس، ويحدث انخفاض في درجات الحرارة.

يمكن الاستمتاع بالأجواء في القاهرة الكبرى

يمكن الاستمتاع بالأجواء في القاهرة الكبرى، بداية من اليوم، إذ تصل درجات الحرارة إلى 30 درجة، مقارنة بالأيام الماضية التي شهدت موجة حارة على مناطق الجمهورية كافة، وذلك خلال يومي الأحد والاثنين المقبلين، إذ ستكون درجات الحرارة أقل من 27 إلى 28 درجة نهارًا، ومن 16 إلى 17 درجة ليلًا، إلا أنهما من أفضل أيام الأسبوع للخروج، بسبب وجود نشاط نسبي للرياح، على أغلب مناطق الجمهورية.

تساقط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية

وقد يكون هناك إحساس بانخفاض بسيط في درجات الحرارة، مع احتمالية تساقط الأمطار الخفيفة، على مناطق من السواحل الشمالية وبعض محافظات شمال الوجه البحري.