«الأرصاد» تحذّر من تكاثر السحب الممطرة بسبب منخفض الهند الموسمي

حذّرت هيئة الأرصاد الجوية من تكاثر السحب الممطرة اليوم على مناطق مختلفة على مستوى محافظات الجمهورية، مع استمرار التقلبات الجوية وحالة عدم الاستقرار التي نشهدها منذ بداية فصل الربيع.

أماكن سقوط الأمطار اليوم

وأوضحت الأرصاد الجوية في تقرير صادر عنها، استمرار تكاثر السحب العالية والمنخفضة الممطرة لليوم الخامس على التوالي على محافظة جنوب سيناء، وجبال البحر الأحمر، حيث يصاحبها أمطار متوسطة ومتفاوتة الشدة ورعدية أحيانا، بسبب تأثير منخفض السودان الموسمي الذي يؤثر على تلك المناطق في هذا الوقت من فصل الربيع سنويا.

منخفض السودان الموسمي

ووفق صور الأقمار الصناعية، فإنّ اليوم سيكون الأخير في سقوط أمطار على تلك المناطق، حيث تتجه السحب الممطرة شرقا إلى صحراء الجزيرة العربية، وتقل قوتها وتأثيرها تدريجيا، بحيث يشهد طقس الغد حالة استقرار كاملة على أنحاء الجمهورية كافة، وتتراجع فرص تكون السحب الممطرة حتى منتصف الأسبوع المقبل.

هل تمتد الأمطار اليوم إلى محافظات الصعيد؟

وأشارت الأرصاد الجوية، إلى استمرار حالة الاستقرار على محافظات شمال ووسط وجنوب الصعيد، حيث يسود طقس مشمس على شمال ووسط الصعيد، في حين يسود طقس غائم بسبب تكاثر السحب على محافظات جنوب الصعيد، والتي تحجب أشعة الشمس اليوم.