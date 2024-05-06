التيكت بـ10 جنيهات.. أرخص أماكن الخروج في شم النسيم بمحافظة الفيوم

تحرص آلاف العائلات على اصطحاب أسرهم والخروج إلى المتنزهات، والأماكن السياحية لقضاء وقت ممتع في يوم شم النسيم، وتناول وجبات الأسماك المملحة مثل الفسيخ والرنجة معًا، إذ تحتضن الفيوم أرخص أماكن الخروج في شم النسيم، والتي تتضمن عشرات المناطق الطبيعية وتضم وسائل ترفيهية متنوعة بأسعار في متناول الجميع.

وتستعرض «الوطن» في السطور الآتية، أرخص أماكن الخروج في شم النسيم 2024 بمحافظة الفيوم، إذ تضم الكثير من المناطق الطبيعية المفتوحة التي تصلح للاحتفال بأعياد الربيع، وذلك في ظل ما تقدمه من خدمات لقرائها ومتابعيها في كل مكان.

أرخص أماكن الخروج في شم النسيم بالفيوم

وتتضمن قائمة أرخص أماكن الخروج في شم النسيم 2024 بمحافظة الفيوم، بحيرة قارون، ووادي الريان، وعين السليين، وقرية تونس السياحية، وجبل المدورة، فضلًا عن البحيرة المسحورة، وقصور العرب.

بحيرة قارون تستقبل الزوار بكورنيش جديد

وتستقبل بحيرة قارون بالفيوم، الزوار خلال احتفالات شم النسيم 2024 بكورنيش جديد، إذ جرى تطوير ساحل البحيرة الجنوبي لمسافة كيلو، بصورة راقية وأنيقة تليق بالزوار خلال أعياد الربيع سواء من داخل المحافظة أو خارجها، حيث يمكن الاستمتاع به بالمجان، أو بداخل أحد المنتجعات السياحية التي تبدأ تذكرة الدخول إليها من 10 جنيهات فقط.

فلوكة وشاي زردة متعة بحيرة قارون

وتعد أبرز وسائل المتعة المرتبطة بنزهة بحيرة قارون، هي التمتع بجولة في مياه البحيرة بواسطة المراكب، فضلًا عن تناول شاي الزردة، وركوب الخيل، والبيتش باجي، وتناول وجبات الأسماك المميزة.

أسعار دخول قرية تونس بالفيوم

وبسبب شهرتها الواسعة، يحرص آلاف الزوار الأجانب والمصريين على زيارة قرية تونس للاحتفال بشم النسيم 2024، بينما يتساءل الجميع عن أسعار دخول قرية تونس التي تتميز بمبانيها البسيطة التي تشبه بيوت النوبة، والخضرة، وارتفاعها فوق ربوة عالية لتطل على مشهد بانورامي لبحيرة قارون.

ولا يوجد أي أسعار لدخول قرية تونس بالفيوم، إذ أنّ الولوج إلى القرية والسير بشوارعها، والتمتع بمشاهدة الخزف أو مدرسة إيفيلين بالمجان تمامًا، ويجرى الدفع فقط مقابل تناول الطعام أو في حالة الإقامة داخل فندق، أو استئجار دراجات هوائية أو خيول.

وادي الريان في الفيوم

ويتربع وادي الريان في الفيوم على قائمة أماكن الخروج في شم النسيم، إذ يستقبل آلاف الزوار الراغبين في الاحتفال بأعياد الربيع، للاستمتاع بمغامرة التزحلق على الرمال، أو مشاهدة الشلالات والتقاط الصور المميزة به، أو استقلال مركب في مياه البحيرة السفلى به، فضلًا عن استقلال الخيول والجمال، وشراء الهدايا من معرض الحرف اليدوية.

وليست الطبيعة الخلابة، أو الأنشطة المتعددة هي كل ما يميز وادي الريان ويزيد الإقبال عليه، بل إنّ أسعار دخول وادي الريان تعد أحد أكثر العوامل جذبًا، إذ تبلغ قيمة تذكرة دخول وادي الريان للفرد 10 جنيهات فقط.

كما لا تكتمل زيارة وادي الريان بمحافظة الفيوم، دون الذهاب إلى جبل المدورة، والاستمتاع بمغامرة تسلق الجبل، ومشاهدة المنظر الساحر لمحمية وادي الريان بالكامل من أعلى.