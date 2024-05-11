كيف يساهم الذكاء الاصطناعي بحلول مثالية لخفض معدلات الطلاق؟

طالت أدوات وأنظمة الذكاء الاصطناعي العديد من نواحي حياتنا، فأصبح بإمكان تلك الأدوات تقديم اقتراحات وحلول مثالية تساعدك في عملك ودراستك، وكذلك بدأ مشاركتها في عالم الطب من خلال مساعدة الأطباء في تشخيص الأمراض واختيار العلاج المناسب، حتى وصل الأمر إلى اختراق المشاعر الإنسانية من خلال طرح تطبيق ANGRY GF الذي يساعد الرجل على فهم مشاعر حبيبته أو شريكة حياته لاحتواء مشاعرها عند الغضب.

تحليل مشاعر شريك الحياة

يقول محمد الحارثي، خبير تكنولوجي، إن تقنية الذكاء الاصطناعي نجحت في إحداث ثورة في جميع مجالات الحياة، حتى وصل الأمر إلى تغلغلها في العلاقات العاطفية والزوجية، فأصبح بإمكان الرجل الاعتماد على تطبيقات تساعده على تحليل المواقف والمشاعر بينه وبين شريكة حياته، كآخر تطبيق طرحته شركة OPEN AIعلى نموذج GPT-4، والذي يعرف باسم تطبيق ANGRY GF والذي يعمل على تحليل المواقف المختلفة التي تُغضب النساء، ما يساعد الرجل على فهم الكثير من الأمور حول مشاعر زوجته التي لم ينبه إليها.

تقليل معدلات الطلاق

وأضاف الحارثي لـ«الوطن»، أن هذا التطبيق يساعد الرجال والنساء على حل الخلافات الزوجية ما يقلل من معدلات الطلاق، ويعمل هذا التطبيق من خلال تحميل الشخص له على هاتفه ومن ثم حكي موقف معين أو مشكلة مع شريك الحياة ليقوم الذكاء الاصطناعي بتحليل الموقف ودوافعه مع اقتراح عدة حلول تساعد على تخطي الموقف ببساطة وتهدئة مشاعر شريك الحياة والسيطرة على غضبه.

من الممكن أن يعتمد الرجال والنساء على مثل تلك التطبيقات لتعزيز العلاقة الزوجية وتقويتها وبناء الثقة بين الشريكين لتلافي وقوع المشكلات أو الخلافات بحسب الحارثي، لأن التطبيق قادر على تحليل مشاعر الشريك ووضع طريقة مثالية للتعامل معه : «مش لازم تحصل مشكلة علشان الرجل أو الست يستخدموا التطبيق.. ممكن يساعد من البداية على فهم تفضيلات شريك حياتك واقتراح أسلوب ونمط حياة مثالي مع شريكك».

ولتطوير ذلك التطبيق، اعتمد المطورون في شركة OPEN AI على أطباء وأخصائيين نفسيين متخصصين في العلاقات الزوجية والأسرية لتطوير كفاءته ومهاراته حتى يمكنه إبداء رأي صائب يُحسن من طبيعة العلاقة بين الشريكين: «التطبيقات دي بقت بمثابة صديق أو مساعد نفسي بتساعدك على تحسين جودة حياتك».