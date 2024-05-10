إياد نصار يكشف عن كواليس مشهد المواجهة مع دينا الشربيني في مسلسل «إلا الطلاق»

احتفل الفنان إياد نصار الأربعاء الماضي، بانطلاق عرض مسلسله الجديد «إلا الطلاق»، والذي يتضمن 10 حلقات في إطار اجتماعي تشويقي، وحقق نجاحًا جماهيريًا كبير بعد عرض الحلقات الأولى منه، خاصة المشاهد التي جمعته مع الفنانة دينا الشربيني وسلمى أبو ضيف.

إياد نصار يكشف كواليس أصعب مشاهده في مسلسل إلا الطلاق

وأوضح نصار في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه تحمس للمسلسل لأن فكرته مختلفة، وجذبه الورق منذ قراءته للتحضير له، لافتًا إلى أن المسلسل حقق انتشارًا واسعًا بعض عرض الحلقة الثالثة من المسلسل خاصة مشهد المواجهة مع زوجته، والتي تجسدها الفنانة دينا الشربيني، وعشيقته والتي تجسدها الفنانة سلمى أبو ضيف بعدما اكتشفت زواجه وخداعه لها.

وأضاف أن هذا المشهد كان صعب للغاية ولكنه كان مهمًا، واستغرق يومين في تصويره بعد إجراء العديد من البروفات عليه والتغييرات، قائلًا: «مشهد حلو علشان كده وصل للناس بصدق».

أخر أعمال إياد نصار بالسينما

من ناحية أخرى، يستعد الفنان إياد نصار لعرض أحدث أعماله السينمائية فيلم ولاد رزق 3، والمقرر عرضه في موسم أفلام الصيف المقبل، ويشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين، وعلى رأسهم الفنان أحمد عز، باسم سمرة، كريم عبدالعزيز، كريم قاسم، آسر ياسين، عمرو يوسف، وآخرين، من تأليف صلاح الجهيني وإخراج طارق العريان.