هل يشترط وقوع لفظ الطلاق في الزواج العرفي؟.. محام يوضح

الزواج العرفي من العقود الدارجة بين بعض فئات المجتمع نظرًا لما يتمتع به من سرعة في إتمام إجراءات عقد الزواج، ولكن هل ينتهي الزواج العرفي بمجرد تمزيق أوراق طرفي العقد أم يلزم وقوع لفظ الطلاق شفاهة حتى تنتهي هذه العلاقة؟

للإجابة على هذا التساؤل، تواصلت «الوطن» مع المحامي محمود جمال، لبيان وجوب وقوع لفظ الطلاق من عدمه أثناء انتهاء هذه العلاقة.

يجب إيقاع لفظ الطلاق شفهيًا

قال المحامي محمود جمال إنّ الزواج العرفي هو زواج مكتمل الشروط والأركان، ويجب إيقاع لفظ الطلاق شفاهًا حتى يكون صحيحًا، ولا يكفي تمزيق أوراق العقد فقط، والدليل على ذلك أنه لو كان هناك أطفالًا نتيجة هذه العلاقة، ستترتب لهم حقوقًا، أولها حق نسبهم لأبيهم بالاسم، وأيضًا كافة النفقات من مسكن وغطاء وفراش.

استخدام كافة الطرق للإثبات

وأضاف جمال في تصريحات لـ«الوطن»: «بل يمكن للزوجة لاحقًا، حتى لو مزق عقد الزواج العرفي، أن تستخدم كافة القرائن لإثبات الزواج، والتي من أهمها شهادة الشهود وصور ضوئية لعقد الزواج ومحادثات الواتساب وغيرها من الطرق الأخرى، ويمكنها أن تقيم دعوى إثبات زواج عرفي».