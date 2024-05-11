بطريرك أنطاكية للسريان الأرثوذكس يبدأ زيارة رعوية لمصر تستمر يومين

وصل البطريرك مار أغناطيوس أفرام الثاني، بطريرك أنطاكية وسائر المشرق، والرئيس الأعلى للكنيسة السريانية الأرثوذكسية في العالم أجمع، إلى المقر البطريركي للسريان الأرثوذكس الكائن في كنيسة السيدة العذراء مريم في غمرة- القاهرة، صباح اليوم السبت مايو 2024 م، وذلك في إطار زيارة رعوية لمدة يومين.

يرافق قداسته خلالها كل من: مار إقليميس دانيال كورية، مطران بيروت، ومار تيموثاوس متى الخوري، مطران حمص وحماة وطرطوس وتوابعها، والنائب البطريركي لمصر بالوكالة، ومار أوكين نعمت القس، السكرتير البطريركي.

برنامج زيارة بطريرك أنطاكية

وجرى استقبال قداسته من قبل كاهن ومجلس الكنيسة والشمامسة والحضور، ثم صلى في الكنيسة تشمشت (خدمة) العذراء وبارك الحضور، وبعد ذلك اطمأن على خدمات الكنيسة ومستجداتها.

االحتفال بمناسبة الأحد الجديد

ومن المخطط له خلال الزيارة أن يحتفل قداسته بالقداس الإلهي بمعاونة الأحبار الأجلاء، صباح غد الأحد 12 مايو 2024 م، بمناسبة الأحد الجديد الأول بعد القيامة، المعروف بأحد توما.

يذكر أن هذه الزيارة جاءت على هامش اللقاء الرابع عشر لبطاركة الكنائس الأرثوذكسية الشرقية في الشرق الأوسط، الذي استضافته الكنيسة القبطية الأرثوذكسية الشقيقة لهذه الدورة، في مقر البطريركية القبطية الأرثوذكسية الواقع في الكاتدرائية المرقسية، العباسية_ القاهرة، بحضور وبركة قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية، وقداسة الكاثوليكوس آرام الأول، كاثوليكوس بيت كيليكيا الكبير للأرمن الأرثوذكس.