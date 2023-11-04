بطريرك أنطاكية يدين جرائم الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين في قطاع غزة

أدان بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الملكيين الكاثوليك يوسف العبسي، جريمة الحرب التي نفذها الاحتلال الإسرائيلي بحق الأطفال والنساء والشيوخ الفلسطينيين، وأسفرت عن آلاف الشهداء والجرحى، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

الانتهاكات تتخطى جرائم الحرب

وأشار «العبسي» في بيان، أن استهداف المستشفى الأهلي المعمداني في غزة والمستشفى الإندونيسي، وكنيسة القديس برفيريوس، جريمة موصوفة ضد الإنسانية وتشكل انتهاكا صارخا لكل المواثيق والقوانين المتعلقة بحقوق الإنسان، وأن مثل هذه الانتهاكات تتخطى جرائم الحرب وتصل إلى حدود الإبادة الجماعية الممنهجة.

وطالب المجتمع الدولي بالتدخل السريع ووقف المجازر بحق الشعوب المضطهدة، ونصرة الشعب الفلسطيني وحماية أطفال ونساء وشيوخ غزة.

المساعدات الإنسانية والطبية

وحث العبسي المجتمع الدولي لعدم ازدواجية المعايير ولمحاكمة المجرمين، والتحرك العاجل لإفساح المجال من أجل إدخال المساعدات الإنسانية والطبية إلى قطاع غزة، ومعالجة الجرحى والمصابين، مؤكدا إرجاء افتتاح السنة اليوبيلية لكنيسة الروم الملكيين من الكاثوليك الى أجل يحدد لاحقا.