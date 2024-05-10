عقب لقاء اليوم.. تاريخ تأسيس اجتماعات الكنائس الأرثوذكسية الشرقية

عقد اجتماع البطاركة الأرثوذكس الشرقيين، صباح اليوم الجمعة، بحضور رؤساء تلك الكنائس وممثليهم، وذلك في المقر البابوي في الكاتدرائية المرقسية بالعباسية القاهرة.

تاريخ تأسيس اجتماعات رؤساء الكنائس الأرثوذكسية الشرقية

وقد تأسست هذه اللقاءات عام 1998 في عهد البابا شنودة الثالث، البطريرك الـ 117 من بطاركة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، مار اغناطيوس زكا الأول عيواص والكاثوليكوس آرام الأول، وسلط المركز الإعلامي للكنيسة السريانية الضوء على اللقاءات الـ14 للكنائس الشرقية وهي:

- اللقاء الأول: دير الأنبا بيشوي، وادي النطرون، مصر عام 1998.

- اللقاء الثاني: دير مار أفرام السرياني، معرة صيدنايا_ سوريا عام 1999.

- اللقاء الثالث: كاثوليكوسية الأرمن لبيت كيليكيا أنطلياس _لبنان عام 2000

- اللقاء الرابع: مركز مار مرقس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية_مصر عام2001

- اللقاء الخامس: دير مار أفرام السرياني، معرة صيدنايا_سوريا عام 2002

- اللقاء السادس: كاثوليكوسية الأرمن لبيت كيليكيا أنطلياس _لبنان عام 2003

- اللقاء السابع: مركز مار مرقس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية القاهرة _ مصر عام 2004

- اللقاء الثامن: دير مار أفرام السرياني، معرة صيدنايا_ سوريا عام 2005

- اللقاء التاسع: مركز مار مرقس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية القاهرة _مصر عام 2006

- اللقاء العاشر: دير مار أفرام السرياني، معرة صيدنايا_ سوريا عام 2007

- اللقاء الحادي عشر: كاتدرائية القديس مرقس، العباسية_ مصر عام 2015

- اللقاء الثاني عشر: المقر البطريركي للسريان الأرثوذكس، العطشانة – لبنان عام 2018

- اللقاء الثالث عشر: المقر البابوي بدير القديس الأنبا بيشوي، وادي النطرون – مصر عام 2022

- اللقاء الرابع عشر : المقر البابوي في الكاتدرائية المرقسية بالعباسية_ مصر عام 2024