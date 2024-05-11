القبض على 8 تجار مخدرات في حملة بالقاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من تحقيق النتائج الإيجابية التالية :-ضبط (عامل) بدائرة قسم شرطة الشروق.. وبحوزته (1,400 كيلو جرام من مخدر الحشيش).

ضبط (عنصر إجرامى ، له معلومات جنائية).. وبحوزته (4 كيلو جرام من مخدر الحشيش – طبنجة وعدد من الطلقات لذات العيار – مبالغ مالية عملات "محلية وأجنبية").ضبط (3 عاطلين ، لأحدهما معلومات جنائية) بدائرة قسم شرطة السلام أول .. وبحوزتهم (كمية من مخدر الهيروين – فرد خرطوش – ميزان حساس).

ضبط (عاطلان) بدائرة قسم شرطة المرج .. وبحوزتهما (1,700 كيلو جرام لمخدر الحشيش – كمية من مخدر الإستروكس - ميزان حساس - فرد محلى وطلقتان).

ضبط (عاطل – له معلومات جنائية) بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر.. وبحوزته (2,375 كيلو جرام لمخدر الهيروين).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.